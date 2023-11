Tempête Ciaran : un demi-million de foyers encore privés d'électricité ce vendredi matin

Selon le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, 523.000 foyers restaient privés de courant ce vendredi matin, conséquence des ravages provoqués par la tempête Ciaran.

(Boursier.com) — Alors la tempête Ciaran a fait souffler des vents de plus de 200 km/h dans la nuit de mercredi à jeudi sur l'ouest de la France avant de poursuivre sa course le long des côtes de la Manche, ce phénomène météo, décrit comme "particulièrement intense et exceptionnel" par Météo-France, a engendré de nombreux dommages sur le réseau électrique public, perturbant gravement la distribution d'électricité. Ce vendredi matin, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a annoncé que 523.000 foyers restaient privés d'électricité.

"On était ce matin à 7h30 aux alentours de 523.000 foyers encore coupés d'électricité", dont "plus de 350.000 en Bretagne", a-t-il détaillé sur 'BFMTV' et 'RMC', ajoutant que "la situation s'améliore grâce à l'action des agents d'Enedis et des services de secours". Sur 'franceinfo', Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, a confirmé ce chiffre, soulignant également qu'"Enedis et ses équipes ont pu reconnecter plus de la moitié des foyers privés d'électricité hier matin".

Dans un premier bilan révélé jeudi à 7h du matin, Enedis avait en effet indiqué que quelque 1,2 million de foyers étaient privés d'électricité, dont 780.000 en Bretagne. Evoquant une tempête "d'une ampleur exceptionnelle, plus forte dans certaines zones impactées que la tempête de 1999", le gestionnaire du réseau électrique a précisé avoir déclenché sa "Force d'Intervention Rapide d'Electricité (FIRE)". "Ce dispositif d'urgence consiste à mobiliser en quelques heures des milliers de techniciens et le matériel nécessaire vers une ou plusieurs régions en alerte. Objectif : accélérer nos opérations sur le terrain !", a-t-il détaillé.

1.315 personnes ont dû être déplacées

Durant la nuit de mercredi à jeudi, de violentes rafales ont été enregistrées, notamment dans les départements placés en vigilance rouge, a précisé le service météorologique qui a relevé des "rafales de vent exceptionnelles sur la Bretagne" et des "records absolus" battus dans le Finistère. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé que 1.315 personnes avaient dû être déplacées, "notamment dans des campings et des aires d'accueil".

#TempêteCiaran💨980 000 de clients sont actuellement privés d'électricité, répartis sur le Nord-Ouest du Pays. La situation évolue en permanence et nos équipes sont mobilisées pour résoudre les incidents sur le réseau électrique en fonction des conditions #ServicePublic #Ciaran pic.twitter.com/0R4QqtRwIN — Enedis (@enedis), via Twitter

Dans le Finistère, le préfet du département, Alain Espinasse, avait expliqué sur 'RTL' avoir pris "une mesure d'interdiction générale de circulation". "On a de très gros problèmes de circulation sur le réseau routier et notamment le réseau secondaire, avec des arbres en travers, des arbres qui menacent de tomber, avec des branches, du mobilier urbain parfois", a-t-il dit.

KLM annule des centaines de vols

Dans le nord de l'Europe, les vents puissants de la tempête Ciaran ont également perturbé les réseaux de transports terrestres, ferroviaires et aériens. Dans le sud de l'Angleterre, de nombreuses écoles ont dû rester portes closes jeudi, tandis que les autorités ont vivement recommandé aux habitants d'éviter tout déplacement vers les zones côtières. La compagnie aérienne néerlandaise KLM a été contrainte d'annuler des centaines de vols au départ et à destination de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol, en raison de l'impact de la tempête.

En Espagne, AEMET, l'institut météorologique national, a émis des alertes rouges pour les régions de Galice et de Cantabrie, où les effets de la tempête se sont fait ressentir de manière significative. L'opérateur aéroportuaire AENA a également signalé l'annulation de dizaines de vols dans plusieurs villes espagnoles, y compris la capitale Madrid.