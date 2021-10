Tempête Aurore : 250.000 clients privés d'électricité, répartis sur la moitié nord de la France

Les transports collectifs dans plusieurs régions sont également perturbés...

(Boursier.com) — Depuis mercredi soir, de puissantes rafales de vents et des averses de pluie ont été enregistrées dans l'ouest et le nord de la France. Plusieurs dizaines de milliers de foyers français étaient privés de courant ce jeudi matin en raison des dégâts causés par le passage de la tempête Aurore, selon un bilan provisoire d'Enedis.

Quelque "250.000 clients privés d'électricité, répartis sur la moitié nord de la France, dont 80.000 en Normandie", a indiqué le gestionnaire du réseau électrique sur son compte Twitter, avant d'assurer : "toutes nos équipes sont mobilisés pour résoudre les incidents liés à la tempête Aurore".

Au total, 12 départements, dont l'Aisne, les Ardennes, la Marne, la Meuse et les 8 départements de la région Île-de-France, sont toujours placés en "vigilance orange" pour vents violents par Météo France, selon qui la tempête est en train de perdre en intensité. Ce jeudi matin, elle se concentrait sur les Hauts-de-France, la région parisienne et l'est de la France.

#TempeteAurore : 250 000 clients privés d'électricité, répartis sur la moitié nord de la France, dont 80 000 en Normandie. >Toutes nos équipes sont mobilisés pour résoudre les incidents liés à la tempête Aurore

— Enedis (@enedis), via Twitter

Grosses perturbations sur le réseau SNCF

Certaines rafales ont atteint 175,3 km/h à Fécamp (Seine-Maritime) et 171 km/h à Markstein, dans les Vosges. En outre, la circulation des trains est perturbée, "voire interrompue" sur certains axes franciliens et une partie des régions Centre-Val de Loire, Normandie, Hauts-de-France, Lorraine et Champagne-Ardennes, a annoncé de son côté la SNCF.

En région parisienne, la RATP a interrompu le trafic sur une partie du réseau du RER A, l'un des plus utilisés du pays, en raison de la chute d'arbres sur les voies. Les autres lignes RER sont quant à elles perturbées et le retour à la normale pourrait n'intervenir que dans l'après-midi dans certaines zones.