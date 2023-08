Températures extrêmes : quel est le véritable coût pour l'économie mondiale ?

Les récentes vagues de chaleur ont coûté 0,6 point de croissance au PIB mondial en 2023.

(Boursier.com) — États -Unis, Canada, Chine, Algérie, Espagne, Grèce... Au cours des deux derniers mois, de nombreux pays ont fait face à des températures record, soulignant les risques liés au changement climatique et questionnant la résilience de l'économie face aux températures extrêmes... D'après Allianz Trade, qui vient de publier une étude consacrée au sujet, les récentes vagues de chaleur ont coûté 0,6 point de croissance au PIB mondial en 2023. Dans le détail, le poids pour la France représente 0,1% de son produit intérieur brut, et pour la Chine, ce chiffre monte à 1,3%.

"Le changement climatique va augmenter la fréquence et l'intensité des températures extrêmement chaudes, et les vagues de chaleur, les sécheresses et les incendies de forêt sont la "nouvelle norme"... De tels événements ont non seulement un impact sur les humains et la faune, mais aussi les économies", écrivent les auteurs de l'étude.

La Chine en première ligne

Selon Allianz Trade, l'impact économique d'un jour de très forte chaleur (au-dessus de 32 degrés) équivaut à l'impact d'un demi-jour de grève. La Chine, l'Espagne et la Grèce sont les pays les plus affectés, avec un impact compris entre 1,3 et 0,9 point de croissance en 2023. En revanche, celui subi par les Etats-Unis (-0,3 point) et la France (-0,1 point) est plus mesuré.

L'adaptation est essentielle et diverses approches, y compris des changements technologiques, infrastructurels, réglementaires et comportementaux, peuvent être utilisés par les particuliers, les entreprises et les gouvernements. "Des stratégies telles que l'optimisation des horaires de travail (travailler tôt le matin ou le soir...) sont prometteuses", peut-on lire dans ce document...

Sale temps pour les travailleurs

Les experts d'Allianz Trade prônent aussi "une planification urbaine sensible au climat et des modifications dans la conception des bâtiments pour faire face à des températures de base élevées, avec la climatisation en soutien pour s'adapter à de brefs pics de température", et "avec une électricité adéquate, abordable, fiable et propre".

À l'échelle mondiale, le stress thermique devrait réduire le nombre total d'heures de travail potentielles de 2,2% dans le monde (équivalent à 80 millions d'emplois à temps plein).

Selon un rapport de 2021, 470 milliards d'heures de travail potentielles ont été perdues cette année-là, soit une augmentation de 37% par rapport à la moyenne annuelle de 1990 à 1999, et une moyenne de 139 heures perdues par personne...