Températures en baisse et réunion de l'UE : les prix du gaz chutent

Les ministres de l'Energie des Vingt-Sept sont réunis ce lundi à Bruxelles pour tenter de s'accorder sur un plafonnement du prix du gaz.

(Boursier.com) — Les contrats à terme sur le gaz européen étaient en forte baisse ce lundi, dans le sillage d'une météo nettement plus clémente avec des températures en hausse, et avant une réunion clé de l'Union européenne visant à éviter des fluctuations de prix extrêmes au coeur de l'hiver. Avec une chute de 7,4% pour le gaz en ce début de semaine, les prix sont légèrement inférieurs à leur niveau de l'an dernier à la même période. Ils restent cependant trois fois plus élevés que leur moyenne sur cinq ans, alors que la Russie limite les flux vers le continent.

L'Europe du Nord-Ouest devrait connaître un temps plus chaud dans les jours à venir, ce qui peut contribuer à freiner la consommation de chauffage. Mais une autre vague de froid arrivera à la fin de l'année, mettant à nouveau mettre à l'épreuve la résistance de la région.

Réunion clé à Bruxelles

C'est dans ce contexte que les ministres de l'Energie des Vingt-Sept sont réunis ce lundi à Bruxelles pour tenter de s'accorder sur un plafonnement du prix du gaz, un nouveau mécanisme destiné à contenir la crise énergétique et la flambée des prix qui fait l'objet de divisions persistantes. Après des mois de négociations et deux réunions ministérielles d'urgence infructueuses, ils doivent se prononcer sur une nouvelle proposition de compromis soumise ce week-end par la République tchèque, qui assure actuellement la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne (UE).

Selon le projet de document, dont Reuters a pu consulter une copie, ce mécanisme de correction temporaire des prix du gaz se déclencherait quand le prix du contrat à un mois sur la plate-forme néerlandaise TTF (Title Transfer Facility, indice de référence du marché du gaz dans l'UE) dépasse 188 euros par mégawattheure (MWh) pendant trois jours, soit un seuil bien inférieur aux 275 euros/MWh proposés par la Commission européenne (CE) fin novembre. Une dizaine de pays, parmi lesquels la Belgique, la France la Grèce et la Pologne, sont partisans d'un plafond inférieur à 200 euros/MWh.

À Bruxelles, pour le dernier conseil des ministres 🇪🇺 de l'énergie de cette année 2022. > >Parmi les sujets à l'ordre du jour : la poursuite des négociations sur le plafonnement du prix du gaz et la réforme du marché européen de l'électricité. https://t.co/8BnbYTSNGn

— Agnès Pannier-Runacher 🇫🇷🇪🇺 (@AgnesRunacher), via Twitter

Des importations freinées ?

De leur côté l'Allemagne, l'Autriche et les Pays-Bas sont réticents à la mise en oeuvre d'un tel mécanisme. Ils craignent qu'il ne perturbe les marchés énergétiques européens en décourageant les importations européennes de GNL par voie maritime, les fournisseurs préférant alors se tourner vers des marchés plus lucratifs.

"Personne en Allemagne n'est opposé à de faibles prix du gaz, mais nous savons que nous devons être très prudents pour que le remède ne soit pas pire que le mal", a déclaré à la presse le ministre allemand de l'Economie, Robert Habeck, à son arrivée pour la réunion.