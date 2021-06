Télétravail : vers la création d'un "chèque bureau" ?

Plusieurs responsables du monde de l'entreprise, politiques ou syndicalistes ont proposé la création d'un "chèque bureau" pour "faciliter l'accès à des espaces de travail de proximité...".

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Des "chèques bureau" pour les salariés en télétravail sur le modèle des tickets restaurant ? C'est l'idée proposée par plusieurs responsables du monde de l'entreprise, politiques et syndicalistes, dans une tribune publiée dans le 'Journal du Dimanche'. L'objectif serait de "faciliter l'accès à des espaces de travail de proximité tout en permettant le maintien de la vie sociale des travailleurs à distance", alors que ce mode de travail s'est imposé durant les confinements liés à l'épidémie de Covid-19.

"Près d'un quart des personnes en situation d'emploi y a recours quotidiennement et semble satisfait?: sécurité, gain de temps, plaisir d'être chez soi. C'est une révolution durable mais dont les conséquences sont ambivalentes", ont estimé les personnalités parmi lesquelles l'ancienne ministre du Travail Myriam El Khomri, l'ancien ministre et candidat à la présidentielle Benoît Hamon ou encore le député de Paris Sylvain Maillard.

Parmi les signataires, on retrouve également l'ancien secrétaire général de Force ouvrière Jean-Claude Mailly, l'actuel secrétaire général de l'Unsa Laurent Escure, ou encore Louis Gallois, ancien patron notamment d'EADS, la SNCF et PSA.

Télétravailler peut "s'exercer dans un tiers-lieu"

"Plus autonomes et efficaces, les télétravailleurs ressentent aussi une charge mentale excessive, surtout les femmes, majoritaires à assumer, en plus d'un travail aux horaires extensibles, un surcroît de tâches ménagères et éducatives", poursuivent-ils, tout en rappelant que l'accord national du 26?novembre 2020 a précisé que le télétravail pouvait aussi s'exercer "dans un tiers-lieu, différent des locaux de l'entreprise".

Alors que "travailler chez soi se paie parfois cher", les personnalités plaident ainsi pour la création d'un "chèque bureau universel" pour les salariés sur le modèle des tickets-restaurants ou des chèques vacances, financés par l'employeur".

Remédier "aux nuisances du télétravail sans amoindrir ses bienfaits"

"Cofinancé par l'Etat et les collectivités locales pour permettre au salarié de travailler dans le bureau de proximité de son choix, ce titre serait émis directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'une société spécialisée?; à l'issue d'un accord d'entreprise, le comité social et économique pourrait lui aussi participer au financement", proposent les signataires.

Rappelant également la nécessité de prévenir l'isolement professionnel que peut engendrer "un télétravail mal organisé", ils suggèrent de s'appuyer "sur cette avancée pour construire un droit nouveau qui remédierait aux nuisances du télétravail sans amoindrir ses bienfaits".