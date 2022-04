Télétravail : pourquoi l'histoire ne fait que commencer...

Optimisation du temps de travail, coûts réduits, mètres carrés économisés, réduction de la pollution, amélioration de l'équilibre vie professionnelle-vie privée... La liste des avantages du télétravail n'a pas fini de s'allonger !

(Boursier.com) — La crise sanitaire a servi d'accélérateur depuis deux ans à la mise en place du télétravail qui a permis de maintenir l'activité à flot malgré les restrictions de circulation physique à travers le monde. Un récent rapport parlementaire sur le sujet qui a servi de base de travail au Sénat souligne qu'une très grande majorité d'entreprises ont joué le jeu, en passant outre certains blocages culturels managériaux souvent trop verticaux : il faut dire que, dans l'urgence, les retours d'expérience ont plaidé pour une organisation plus directe et horizontale du travail : Plus grande autonomie, meilleure conciliation entre vie personnelle et professionnelle, baisse de l'absentéisme : le télétravail pourrait au sortir de la crise sanitaire avoir un impact positif sur la productivité à long terme, estimé de 5 à 30% en fonction des études et de la manière dont il est mis en application...

Le télétravail a permis en attendant d'éviter des pertes de production durant la crise sanitaire évaluées à plus de 200 Milliards d'euros selon l'Institut Sapiens. Pour les employeurs, la réduction drastique des coûts immobiliers par une moindre utilisation de mètres carrés est venue s'ajouter aux gains de productivité, tandis que du côté des salariés, plus de 80% d'entre eux désirent continuer à télétravailler après la crise, même si certains redoutent l'isolement et le manque d'interactions sociales, tandis que la frontière entre vie personnelle et professionnelle s'est déplacée de façon spectaculaire...

Selon l'Institut Sapiens, qui s'est penché sur les conséquences des évolutions liées à la révolution numérique, le télétravail a entraîné, selon "une hypothèse basse", une hausse de la productivité des salariés de 22%. Cela s'explique entre autres par une augmentation des temps de travail et de sommeil, une réduction des temps de trajet ou encore "une forte réduction des réunions inutiles et chronophages qui nuisent à la productivité".

Télétravailler signifie travailler depuis chez soi, dans un espace de co-working ou en mode nomade... ce qui n'est pas forcément la même chose pour le département juridique de votre entreprise en termes contractuel d'organisation ou d'assurance.

L'organisation du travail en question

Travailler de façon autonome n'est pas inné, et même contre-nature pour de nombreux salariés ! S'organiser, planifier son travail, ou se motiver peut être plus facile dans une ambiance de travail, d'où l'intérêt des plateformes collaboratives. Si cela ne suffit pas, les espaces de coworking peuvent aussi pallier certains manques...

Les outils à la disposition des télétravailleurs se sont multipliés de façon spectaculaire ces dernières années. Il semble bien loin le temps où tout passait par Skype (Microsoft) : Slack, Teams (Microsoft), Zoom, WhatsApp (Facebook), ClickUp, Notion, Happeo, ou encore Zimbra, sont autant de plateformes efficaces et souples pour échanger à distance...

"Le gain de temps est énorme" explique un spécialiste des outils en ligne qui souligne que les réunions à distance sont souvent plus courtes que celles en présentielles car les intervenants sont amenés à s'exprimer plus directement et synthétiquement : Il convient d'aller droit au but !

Outils à disposition

La multiplication des outils pour la gestion des tâches aide aussi grandement à repenser le travail à distance : Smartsheet, plateforme basée sur le cloud permet par exemple de gérer l'exécution des travaux, des projets individuels à la gestion de bout en bout. Plus connus, parmi les outils de bureau et pour les documents et présentations, Adobe avec ses logiciels d'aide à la création et à la présentation de documents ou Docusign qui fournit des services électroniques dans le domaine de la gestion des documents permettent de gagner un temps considérable !

Le géant Google n'est évidemment pas en reste : Le télétravail n'a jamais été aussi simple avec les applications Google Workspace de visioconférence, de 'chat' de groupe et de collaboration via ses documents : Rester en lien avec vos collaborateurs lorsque vous travaillez à distance, communiquer avec votre équipe à distance, gérer votre planning et respecter les bonnes pratiques pour rester au contact de vos collaborateurs.

Tout est dans le cloud !

Avec le travail à distance, le cloud public d'infrastructure dispose d'un potentiel de développement phénoménal. Selon le cabinet IoT Analytics, le marché pourrait rejoindre à terme les 2.000 milliards de dollars, après 157 milliards de dollars en 2021. En bonne place, Amazon, Microsoft et... Google sont déjà bien placés pour tirer les marrons du feu !

La prochaine étape, dans un futur sans doute pas si éloigné passera par des salles de réunion virtuelles et des espaces de travail en trois dimensions qui laissent envisager que le Metaverse ne sera pas uniquement réservé aux geeks... ce dont Facebook, devenu récemment Meta, veut profiter pour accélérer son développement.

Le co-working, ou le "télétravail partagé"

Si aller au bureau est une perte de temps avérée de plusieurs heures pour ceux qui habitent loin de l'entreprise, il convient cependant de ne pas couper le lien humain avec ses collègues. Car la productivité n'est pas tout, il y a aussi la créativité qui peut être handicapée par la distance et une organisation " déstructurée ".

Pour contourner l'obstacle, en attendant l'immersion totale dans un monde parallèle, certains employeurs conseillent à leurs salariés de se rabattre sur des espaces de co-working en complément du temps passé à travailler à domicile...

Lieux de vie

Partager, brainstormer, collaborer, inventer... l'espace de co-working doit être capable de proposer des espaces privatifs, mais aussi des lieux de vie qui donnent envie de faire circuler l'information. Lieux d'innovation, partage d'expertises : les salles de réunions sont souvent ouvertes, les rooftops aérés et les auditoriums faciles à réserver sur son smartphone !

Concrètement, les espaces de co-working se sont multipliés ces dernières années : chez WeWork, la stratégie passe par des tarifs préférentiels, de la flexibilité, du bien vivre avec des "happy hours"... Le groupe américain dispose désormais d'une vingtaine d'adresses à Paris. Morning de son côté réaménage en permanence ses espaces de travail en restant à l'écoute des utilisateurs pour coller aux besoins en temps réel de ses clients.

