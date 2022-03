Télétravail : les accords en entreprise ont plus que doublé en deux ans !

Avec une montée en puissance du travail à distance, les entreprises s'adaptent.

(Boursier.com) — C 'est une révolution au travail... La crise sanitaire qui a démarré en mars 2020 a modifié en profondeur les habitudes des salariés français et des entreprises. En 2021, 3.093 accords et avenants consacrés au sujet ont ainsi été conclus et déposés sur la plateforme Légifrance, soit plus du double des chiffres de 2019, selon une étude réalisée par Sia Partners pour 'Les Echos'. Le cabinet de conseil en management a épluché les quelque 7.800 accords signés sur le sujet depuis 2018...

L'obligation du télétravail en entreprise, décidée par le gouvernement pour freiner les contaminations au coronavirus, a pris fin lundi 14 mars... Mais les nouvelles habitudes restent... Selon Sia Partners, 2.606 en entreprises se sont converties au travail en distanciel en 2021, après 1.875 en 2020.

Avenants en vogue

"Mais il est aussi à noter une progression des avenants, c'est-à-dire de l'adaptation de dispositifs préexistants... Ils n'étaient que 168 en 2019 (et même 76 en 2018, preuve de la nouveauté de la thématique). En 2021, 487 ont été enregistrés, soit le triple", expliquent 'Les Echos'.

En 2019, 44% des accords et avenants prévoyaient un jour de télétravail maximum. Cette proportion a chuté à 25% et en parallèle, la part des textes prévoyant deux jours maximum est passée de 27% à 40%, notent les auteurs de l'étude.

Pour en savoir plus sur le télétravail avec eToro...