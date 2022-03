Télétravail : le marché immobilier en plein bouleversement

Selon la dernière étude Pandaloc, le logement tient une place plus importante dans la vie des Français depuis la crise sanitaire

(Boursier.com) — Le spécialiste en gestion locative en ligne, Pandaloc, est revenu dans une étude sur les deux années de crise sanitaire en France et a dressé un bilan en matière de logement, tout en dévoilant les dernières tendances du marché. Bien que l'immobilier ait été peu impacté par la crise sanitaire, le secteur est plus que jamais au coeur des préoccupations des Français.

Depuis le début de la crise sanitaire, des études font apparaître de nouvelles tendances en matières de priorités immobilières des ménages suite aux nombreux confinements et au télétravail : l'exode urbain, la délocalisation des Parisiens vers des métropoles plus au sud ou dans les villes moyennes et la ruée sur les maisons...

L'engouement pour les maisons se confirme

Depuis mars 2020, le mot-clé le plus recherché sur Google autour de la location immobilière est : “maison à louer le bon coin”. Également, le terme “petite maison avec jardin à louer pas cher” dévoile une croissance importante de +5.000% depuis mars 2020 !

La préférence pour des espaces verts et extérieurs est un fait... Le logement prend une place de plus en plus importante dans la vie des ménages, il combine désormais l'espace de vie et le lieu de travail...

Les nombreux confinements, ainsi que le télétravail généralisé ont joué un rôle important dans la transformation de l'espace et du temps passé dans son logement. Le comportement des français a également changé. Les ménages sont devenus plus “casaniers”, selon "google trends", nous pouvons observer qu'ils ont passé plus de temps sur Netflix que dans les cinémas depuis mars 2020.

Des envies de maison beaucoup plus fortes en régions qu'en Île-de-France

Toutefois, nous ne pouvons pas généraliser la tendance d'exode urbain ou de délocalisation de Paris vers d'autres régions de France... En effet, les termes recherchés autour de “maison à louer” sont beaucoup plus fréquents dans les régions hors Île-de-France. On en déduit que ce ne sont pas les franciliens qui cherchent à quitter la ville pour s'installer au vert...

Top 5 des régions où le terme “maison à louer” est le plus recherché :

1. Basse-Normandie

2. Limousin

3. Haute-Normandie

4. Pays de la Loire

5. Nord-Pas-de-Calais

Les locataires ont un pouvoir d'achat immobilier de moins en moins important...

Cette ruée sur les maisons a fait grimper les prix immobiliers... Selon la dernière étude de Meilleursagents, le prix immobilier des maisons a augmenté deux fois plus que celui des appartements.

La hausse de prix immobiliers en France est beaucoup plus forte dans les villes moyennes, les territoires péri-urbains ou encore les zones rurales que les grandes métropoles françaises. Les familles qui n'ont par ailleurs pas vu leurs revenus augmenter, sont donc dans l'obligation de louer au lieu d'acheter leur résidence principale.

La majorité des locataires aujourd'hui sont en majorité des "millenials". Ils représentent la première génération qui vit moins bien que ses parents. Selon l'Insee, le poids des ménages du 1er quartile de revenu est passé de 34 % en 1984 à 50 % en 2013. 75% des locataires font partie du 1er quartile de revenu... Avec une hausse des prix immobiliers en région, il est donc difficile pour ces "millennials" de devenir propriétaires de leur résidence principale.

