Télétravail : la France va-t-elle finir par rattraper son retard ?

Au-delà des blocages culturels, les gains de productivité s'annoncent importants dans les prochaines années grâce au travail à distance. Explications...

(Boursier.com) — Alors que certains pays européens ont vu le télétravail rapidement s'imposer comme LA nouvelle norme de travail en entreprise depuis le début de la crise sanitaire, la situation en France reste nettement plus partagée, même s'il est encore difficile d'y voir clair entre les startups "full TT" et une fonction publique souvent réticente à évoluer vers une organisation du travail moins verticale...

Pour les experts en organisation du travail le mythe du "petit chef", en particulier dans le secteur public, a la vie dure en France et freine la mise en place plus large d'une organisation plus horizontale. Pour ces mêmes spécialistes, de par les lourdeurs organisationnelles historiques qui caractérisent l'hexagone, la montée en puissance du télétravail pourrait malgré tout se faire "un peu comme un diesel" après une période de chauffe et d'intense négociation avec les syndicats...

Premiers pas encourageants

Le 13 juillet 2021, un accord relatif à la mise en oeuvre du télétravail dans la fonction publique a d'ailleurs déjà été conclu avec les 9 organisations syndicales des trois versants de la fonction publique et les employeurs publics. Dans le cadre de cet accord, une indemnisation forfaitaire des frais liés au télétravail a été prévue... Elle concerne la fonction publique de l'État et la fonction publique hospitalière.

Pour préserver l'organisation collective du travail et éviter l'isolement des agents en télétravail, la durée de présence sur site de l'agent en télétravail ne peut pas être inférieure à deux jours par semaine, sauf dérogation pour les agents dont l'état de santé le justifie. Pour un agent à temps complet, le nombre de jours télétravaillés ne peut donc pas être supérieur à trois jours par semaine. L'intérêt du service et les besoins du collectif de travail peuvent justifier que l'autorisation accordée par l'employeur soit inférieure à ce plafond...

Le télétravail respecte le principe d'égalité de traitement : les agents en télétravail et les agents exerçant leurs activités sur site ont les mêmes droits et obligations.

Le Medef joue la prudence sur la notion d'égalité...

Pour le privé d'ailleurs, la question de l'égalité de traitement entre les salariés reste posée : Le patron du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, s'est montré particulièrement prudent sur le sujet : "Il faut laisser le dialogue social de proximité se faire..."

Le "patron des patrons" a notamment exprimé ses inquiétudes concernant les disparités qu'engendre le télétravail au sein des entreprises. "Les postes télétravaillables représentent 20% des postes... Ce n'est pas l'ensemble des Français. Cela crée un sentiment de frustration, d'incompréhension pour ceux qui ne peuvent pas télétravailler", a-t-il estimé... "Je vois beaucoup d'entreprises notamment industrielles qui demandent à leurs cadres administratifs, de ne pas télétravailler pour créer un sentiment d'égalité entre ceux postés à la chaîne et ceux qui peuvent télétravailler".

En France, malgré tout, le recours au télétravail s'est fortement accéléré depuis le début de la crise sanitaire, même si pour le moment, les Français ont donc globalement moins recours au travail à distance que leurs voisins européens, selon une récente étude de l'Ifop pour la Fondation Jean Jaurès publiée et menée en Allemagne, Espagne, France, Italie et au Royaume-Uni. "C'est en Allemagne et en Italie que cette organisation est le plus pratiquée par une majorité d'actifs (respectivement 61% et 56%). Cet étiage atteint 50% au Royaume-Uni, tandis qu'il devient minoritaire en Espagne (43%) et surtout en France (34%)", peut-on lire dans ce document.

En France, la fréquence de pratique est également "moindre"... Alors que dans les autres pays européens, la proportion de télétravailleurs quatre à cinq jours par semaine est supérieure à celle y ayant recours deux à trois jours, c'est l'inverse dans l'Hexagone (11% le font quatre à cinq jours par semaine, et 14% deux à trois fois). Aux deux extrémités, en Italie, 30% des actifs en poste y ont recours quatre à cinq jours par semaine et 17%, deux à trois fois...

Clivage entre les catégories socio-professionnelles

Dans les 5 pays, les catégories supérieures ont davantage accès au télétravail au moins un jour par semaine que les catégories populaires. C'est en France que le clivage est le plus fort... Alors que l'écart entre les deux catégories n'est "que" de 8 points en Italie, pays où l'accès au télétravail est donc le plus homogène socialement (avec des taux hebdomadaires qui concernent 56% des CSP+ et 48% des CSP-), il atteint, à l'autre extrémité, 39 points en France (56% des CSP+ et 17% des CSP-).

Il ressort de la comparaison entre fréquence idéale et fréquence réelle de télétravail que les frustrations sont surtout exacerbées en France et en Espagne avec des différentiels moyens respectifs de 0,9 et 1,3 jour. En Italie, l'écart n'est que de 0,5 jour entre la fréquence réelle et la fréquence désirée, tandis qu'au Royaume-Uni et en Allemagne, il est de 0,4 jour...

Au-delà des obstacles

La fréquence moyenne idéale de télétravail souhaité oscille ainsi entre 1,8 jour par semaine en France, et 2,7 en Espagne. Au milieu, elle est de 2 jours par semaine au Royaume-Uni, 2,2 jours en Allemagne et 2,4 jours en Italie.

Pour les experts, le basculement se fera progressivement en France en raison de certains blocages culturels et organisationnels qui ont la vie dure. Reste que le pragmatisme l'emportera pour une raison simple : les salariés sont nettement plus efficaces quand ils travaillent depuis la maison !... L'institut Sapiens, think tank libéral, a réalisé une étude approfondie à ce sujet qui analyse l'impact du télétravail imposé pendant les deux premiers confinements.

Non seulement le télétravail a permis de sauver entre 216 et 230 milliards d'euros de Produit intérieur brut (PIB) en 2020, de surcroit, le travail à la maison a rendu aussi les salariés plus performants avec une productivité en hausse de quelque 22%.

Le télétravail "a entraîné la réduction du nombre de distractions et de perturbations (pauses-café à répétition, pauses cigarettes, long déjeuner, bruit...) tout en augmentant la motivation par la responsabilisation", explique l'Institut Sapiens.

Moins d'absentéisme...

Autre vertu du télétravail et non des moindres : réduire considérablement l'absentéisme, dont le coût est habituellement estimé à 108 milliards d'euros par an ! "Le télétravail est un outil permettant de résoudre les nombreux dysfonctionnements managériaux, qui, en plus de miner la qualité de vie au travail, provoquent également l'absentéisme en sein des entreprises", estiment les experts.

Environ 40% des emplois en France peuvent être effectués partiellement en télétravail et près de 30% peuvent l'être sans perte de productivité dans la durée, estime-t-on chez McKinsey qui précise que 50% des dirigeants interrogés soulignent que la productivité du travail en équipe a progressé avec le télétravail, tandis que 15% seulement pensent qu'elle s'est dégradée... Avec les investissements réalisés par les entreprises dans les outils numériques pendant la pandémie, le télétravail laisse espérer une progression des gains de productivité au cours de prochaines années.

La Banque de France dans une étude réalisée l'année dernière expliquait que "les effets du télétravail sur la productivité seront d'autant plus positifs que cette forme de travail suscite l'adhésion des travailleurs et du management, et que l'ensemble des acteurs sont préparés et formés à ce mode d'organisation avec les bons outils à leur disposition... L'aventure ne fait que commencer !

