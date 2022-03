Télétravail : l'employeur peut-il surveiller constamment ses salariés ?

Usage de la webcam, partage d'écran... La CNIL fait le point.

(Boursier.com) — Quelles sont les règles en matière de télétravail ? La CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) répond régulièrement aux interrogations des internautes sur son site internet. Et de nombreuses questions portent sur la surveillance des salariés en télétravail. Quels sont les droits des employeurs ? Et ceux des salariés ?

La CNIL rappelle que comme tout traitement de données personnelles, un système de contrôle du temps de travail ou d'activités, qu'il s'effectue à distance ou " sur site ", doit notamment :

-avoir un objectif clairement défini et ne pas être utilisé à d'autres fins ;

-être proportionné et adéquat à cet objectif ;

-nécessiter une information préalable des personnes concernées.

Pas de surveillance permanente

"En tout état de cause, comme le rappelle notamment les juridictions sociales et le code du travail, si l'employeur peut contrôler l'activité de ses salariés, il ne peut les placer sous surveillance permanente, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés au regard de la nature de la tâche", explique la commission. Les exemples suivants n'apparaissent pas compatibles avec ces principes :

- la surveillance constante au moyen de dispositifs vidéo (tels qu'une webcam) ou audio. Il peut s'agir, par exemple, de la demande faite par un employeur à un employé de se mettre en visioconférence tout au long de son temps de travail pour s'assurer de sa présence derrière son écran.

- le partage permanent de l'écran et/ou l'utilisation de " keyloggers " (logiciels qui permettent d'enregistrer l'ensemble des frappes au clavier effectuées par une personne sur un ordinateur).

- l'obligation pour le salarié d'effectuer très régulièrement des actions pour démontrer sa présence derrière son écran comme cliquer toutes les X minutes sur une application ou prendre des photos à intervalles réguliers.

Miser plutôt sur les objectifs

La mise en oeuvre du télétravail par un organisme devrait donc être précédée d'une réflexion sur ces questions, estime la CNIL, et certaines solutions peuvent ainsi être recommandées. L'employeur peut par exemple mettre en place un contrôle de la réalisation par objectifs pour une période donnée. "Ces objectifs devraient être raisonnables, susceptibles d'être objectivement quantifiés, et contrôlables à des intervalles réguliers. Un compte rendu régulier du salarié est également un moyen de contrôle de l'activité pouvant être mis en place", estime la commission.

