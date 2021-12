Télétravail : des amendes envisagées contre les entreprises récalcitrantes

L'amende pourrait atteindre 2.000 euros par salarié pouvant télétravailler.

(Boursier.com) — Le Premier ministre français a annoncé lundi une série de nouvelles mesures sanitaires visant à freiner la propagation du coronavirus. Parmi elles, le télétravail revient en force : il sera étendu, de façon "obligatoire", pour "tous les salariés pour lesquels il est possible", à raison de "trois jours minimum par semaine et quatre jours quand cela est possible", a annoncé Jean Castex.

La mesure prendra effet "pour une durée de trois semaines". Jean Castex a indiqué dans son intervention que la ministre du travail, Élisabeth Borne, prendrait le relais ce mardi, via une concertation avec les partenaires sociaux à ce sujet.

2.000 euros par salarié ?

La ministre a annoncé que les entreprises récalcitrantes à la mise en place du télétravail pourraient écoper d'amendes administratives. Cette nouveauté devrait être introduite "par amendement dans le projet de loi" qui va transformer le pass sanitaire en pass vaccinal, alors que selon l'inspection du travail, tous les patrons ne jouent pas le jeu.

Selon les informations des 'Echos', l'amende pourrait atteindre 2.000 euros par salarié pouvant télétravailler et "sera à la main du directeur régional du travail", même si le ministère du Travail indique ne pas avoir tranché cette question. Actuellement, les inspecteurs peuvent seulement mettre en demeure les entreprises pour non-respect des mesures sanitaires.