Télécoms : une année 2020 record pour les investissements des opérateurs

Télécoms : une année 2020 record pour les investissements des opérateurs









Sur les 14,3 millions d'euros investis, 2,8 milliards d'euros proviennent de l'achat de fréquences pour le déploiement des réseaux 5G.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les montants investis par les opérateurs ont atteint un niveau record en 2020 : 14,3 milliards d'euros, selon les chiffres livrés mercredi par l'Arcep, le gendarme du secteur.

Sur les 14,3 millions d'euros investis, 2,8 milliards d'euros proviennent de l'achat de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz, attribuée pour le déploiement des réseaux 5G, soit environ 20% du montant total d'investissements.

Hors achats de fréquences mobiles, 11,5 milliards d'euros ont été dépensés, représentant un accroissement de 860 millions d'euros en un an (soit +8,1% en un an), une progression près de deux fois supérieure à celle des deux années précédentes.

Impact de la crise sanitaire

L'Arcep note que la crise sanitaire et les différentes restrictions mises en place ont bouleversé de façon exceptionnelle les usages sur les réseaux fixes et mobiles, notamment la consommation vocale. Avec 259 milliards de minutes en 2020, elle a progressé fortement depuis le début de la crise sanitaire (+15% sur l'ensemble de l'année 2020), alors qu'elle n'augmentait plus depuis 2014.

Sa croissance a atteint un niveau record durant le premier confinement, jamais égalé en 20 ans : +28% en un an au deuxième trimestre 2020. Par la suite, la croissance de ces usages est restée élevée, en particulier lors du deuxième confinement au quatrième trimestre 2020 (+10%).

En termes de consommation moyenne, les détenteurs de forfaits ont téléphoné 4h09 par mois depuis leur terminal mobile en 2020 (+14,1% en un an), soit +31 minutes en un an (contre entre -1 et +5 minutes selon les années depuis 2013),avec un niveau record durant le deuxième trimestre 2020 (+1 heure). Sur les réseaux fixes, l'effet de la crise sanitaire a été plus marqué depuis les box internet ; la consommation vocale moyenne des abonnés qui diminuait depuis six ans, et jusqu'à -40 minutes environ en 2013 et 2014, augmente à nouveau : +11 minutes en moyenne en un an par abonnement sur l'ensemble de l'année 2020 avec un pic exceptionnel de +28 minutes au deuxième trimestre.

Très haut débit

Sur les réseaux mobiles, le nombre de forfaits en service continue d'augmenter à un rythme soutenu, entre +3% et +4% par an depuis 2015. Au total, 78,1 millions de cartes SIM sont en service en France au 31 décembre 2020, dont neuf cartes sur dix sont des forfaits (70,3 millions). Enfin, de plus en plus de terminaux mobiles sont connectés à internet via les réseaux mobiles à très haut débit ; ainsi, près de huit cartes SIM sur dix, soit 60,4 millions, sont actives sur les réseaux 4G, ce qui représente 5,5 millions de cartes supplémentaires en un an.

Pour la première fois, la totalité des nouveaux clients ayant souscrit un accès à très haut débit ont choisi la technologie FttH, soit 3,3 millions d'accès supplémentaires par rapport à l'année 2019, progression jamais enregistrée jusque-là.