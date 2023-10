Télécoms : les opérateurs européens appellent à taxer les "Big Tech"

Les "Big Tech ne paient aujourd'hui presque rien pour le transport des données dans nos réseaux", affirment les dirigeants de 20 groupes télécoms européens...

(Boursier.com) — Face aux coûts associés au trafic de données générées par les plateformes de streaming ou des réseaux sociaux, comme Netflix, Youtube ou encore Facebook, les dirigeants de 20 entreprises de télécommunications européennes, parmi lesquelles Orange, Bouygues Telecom, Deutsche Telekom et Vodafone, ont appelé l'Union européenne à mettre en place une "contribution équitable" de la part des géants de la technologie.

Dans une tribune publiée ce lundi sur le site de l'Etno (European Telecommunications Network Operators), les signataires affirment que les "Big Tech ne paient aujourd'hui presque rien pour le transport des données dans nos réseaux, ce qui est loin de couvrir les coûts nécessaires pour étendre les réseaux et atteindre les objectifs ambitieux de l'UE".

Selon les dirigeants, l'Union européenne a évalué à 174 milliards d'euros les investissements nécessaires pour atteindre les objectifs ambitieux du continent en matière de connectivité d'ici 2030. Les opérateurs télécoms européens appellent donc "les responsables de l'UE à assurer une contribution équitable de la part des entreprises qui tirent le plus grand bénéfice de l'infrastructure que nous construisons et exploitons", indiquent les signataires.

Une demande récurrente

"Cette mesure rééquilibrerait le pouvoir de marché tout au long de la chaîne de valeur, tout en remédiant aux asymétries actuelles", estiment les dirigeants des opérateurs télécoms européens, précisant qu'un tel mécanisme devrait être "bien défini et ciblé, ne visant que les principaux générateurs de trafic, tout en excluant les plus petits fournisseurs de contenu et d'applications". "Il pourrait également intégrer des dispositions en matière de responsabilité et de transparence concernant les contributions reçues, encourageant ainsi les opérateurs à investir directement dans l'infrastructure numérique de l'Europe", ont-ils également suggéré.

A noter que l'idée de faire contribuer financièrement les géants du Web, dont les services consomment une grande partie de la capacité des réseaux, est une demande récurrente des opérateurs. Elle est toutefois catégoriquement rejetée par les grandes entreprises technologiques.

En juin dernier, lors d'une précédente réunion organisée par le commissaire au marché intérieur, Thierry Breton, les ministres en charge des télécommunications de 18 pays avaient déjà rejeté la proposition de grands opérateurs télécoms européens destinée à contraindre les grandes entreprises technologiques, telles que Google, à aider à financer le déploiement de la 5G et du haut débit dans la région au nom du partage des dépenses, comme l'avait rapporté 'Reuters'.

La France favorable

Parmi les pays qui ont exprimé leur opposition à l'idée d'une taxe sur le réseau figuraient l'Autriche, la Belgique, la République tchèque, le Danemark, la Finlande, l'Allemagne, l'Irlande, la Lituanie, Malte et les Pays-Bas, selon l'agence de presse. En revanche, la France, la Grèce, l'Italie et l'Espagne étaient parmi les pays favorables à cette idée.

La Commission européenne devrait bientôt rendre publiques les conclusions de sa consultation sur "l'avenir du secteur des communications électroniques et de ses infrastructures", une initiative visant à éclaircir le débat de longue date sur le financement des réseaux face à l'augmentation du trafic Internet.