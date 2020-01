Télécoms : le chinois Huawei s'attend à une année "difficile"

Le groupe chinois estime que son chiffre d'affaires en 2019 a progressé de 18%, soit une croissance moins rapide qu'en 2018, quand elle avait atteint 19,5%...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Huawei Technologies s'attend à ce que 2020 soit une "année difficile", alors que sa croissance a été probablement plus faible que prévu en 2019. Le géant chinois des télécoms est en effet ciblé depuis mai dernier par des sanctions américaines perturbant ses approvisionnements...

Les Etats-Unis considèrent que le numéro un mondial des équipements télécoms et deuxième fabricant mondial de smartphones constitue une menace sur le plan de la sécurité nationale en raison de la possibilité pour les autorités chinoises de détourner ses produits à des fins d'espionnage.

De son côté, l'Europe peine à trouver une position commune face aux risques technologiques et géopolitiques posés par ces réseaux de nouvelle génération...

Huawei a constamment rejeté ces accusations, mais Washington l'empêche de fait depuis mai de se fournir auprès d'entreprises américaines, en lui bloquant l'accès à des composants essentiels comme le système d'exploitation Android de Google.

Une croissance de 18% du CA

Le groupe chinois estime que son chiffre d'affaires en 2019 a progressé de 18% à 850 milliards de yuans (109 milliards d'euros), soit une croissance moins rapide qu'en 2018, quand elle avait atteint 19,5%.

Dans un message du Nouvel An adressé aux employés et aux clients du groupe, Eric Xu, qui assume la présidence tournante de Huawei, a prédit que 2020 serait une "année difficile".

"L'environnement extérieur est devenu plus compliqué que jamais et la pression à la baisse sur l'économie mondiale s'est intensifiée", a déclaré Eric Xu. "Sur le long terme, le gouvernement américain va continuer à entraver le développement de technologies de pointe, un environnement difficile pour la survie et la prospérité de Huawei", ajoute-t-il.

240 millions d'appareils vendus

Huawei a vendu en 2019 240 millions de smartphones, une hausse de 20% par rapport à 2018, a précisé Eric Xu. L'essentiel des appareils écoulés sont des modèles qui ont été lancés avant les sanctions américaines...