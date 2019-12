Télécoms : comment Free et SFR gonflent (discrètement) les factures des clients

Selon l'UFC-Que choisir, les deux opérateurs ont tenté de faire discrètement grimper les factures de certains de leurs clients, en imposant notamment des options payantes.

(Boursier.com) — Les abonnés du forfait mobile Free et de RED by SFR vont sans doute devoir prêter un peu plus d'attention aux courriels qu'ils reçoivent... L'association de consommateurs UFC-Que Choisir a révélé mardi deux tentatives de la part des deux opérateurs télécoms pour faire grimper "discrètement" la facture de leurs clients.

Pour ce faire, des messages ont été envoyés aux abonnés pour les informer d'un ajout automatique d'une option payante. Or, les personnes concernées doivent refuser ce service supplémentaire pour conserver leurs forfaits actuels.

Free aurait ainsi utilisé cette méthode pour Youboox One, une application qui permet de "profiter en illimité de dizaines de milliers de livres sur votre smartphone, tablette ou PC", comme l'a indiqué l'opérateur de Xavier Niel dans son courriel.

Même méthode chez SFR

"Mais alors que le service était jusque-là gratuit, il sera désormais facturé 0,99 euros/mois. Certes, il est possible de résilier cette option à tout moment, mais sans action de sa part, l'abonné verra sa facture augmenter, même s'il n'utilise jamais Youboox", explique l'association sur son site.

🚨#Free et #SFR : attention aux options et enrichissements de #forfait imposés qui peuvent faire augmenter vos factures ! #Freebox #REDbySFR #Youboxhttps://t.co/HYwPbkzWtg >— UFC-Que Choisir (@UFCquechoisir), via Twitter

Il y a quelques jours également, les clients RED de chez SFR ont reçu un courriel pour les informer de modifications à venir sur leur offre mobile, qui allait pouvoir s'enrichir de data supplémentaire. Mais encore une fois, selon l'UFC-Que Choisir, "il fallait lire attentivement le message pour découvrir que ce 'cadeau' était subordonné à une hausse de tarif de 2 ou 3 euros par mois".

Pratique légale

Contactée par 'Le Point', une porte-parole de Free a tenu a rappelé que l'ajout du service Youboox est "sans engagement" et que "chacun peut résilier l'option en un clic". Toutefois, même si cette pratique est légale (à partir du moment où les clients ont été informés de l'ajout de l'option payante), elle reste immorale, selon l'association.

"Cette technique est d'autant plus appréciée des opérateurs qu'elle leur permet de rester dans la légalité et de contourner l'interdiction qui leur est faite d'imposer des options payantes sans l'accord de l'abonné. Les abonnés concernés sont pris au piège", affirme l'UFC-Que Choisir.

Ces dernières années, tous les opérateurs, dont Bouygues Telecom et Orange, ont déjà joué sur ces petites modifications de contrats. Dans certains cas, l'augmentation de l'offre est même parfois rendue obligatoire.