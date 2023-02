'Tech Challenger' : on tient le vainqueur !

Arthur Léonard, 20 ans, a remporté l'édition 2023...

(Boursier.com) — La finale de 'Tech Challenger', plus grand concours de code en France, a vu près de 3.000 développeurs s'affronter... Arthur Léonard, 20 ans, est ressorti vainqueur de cette édition 2023. Il remporte ainsi le prix de 10.000 euros. Cette événement, qui a réuni près de 1.500 personnes salle Wagram à Paris, a été ponctuée de prises de parole du ministre de la Transition numérique et des télécommunications, Jean-Noël Barrot, Laurent Alexandre (Doctissimo), Delphine Groll (Nabla), Patrick Cohen (Directeur général d'AXA France, partenaire majeur de l'évènement) et Martin Odersky (créateur du langage Scala).

Le grand gagnant !

Arthur Léonard est étudiant à l'École normale supérieure (ENS-PSL). Passionné d'informatique, il a participé à son premier concours international alors qu'il n'avait que 13 ans... A Tech Challenger, il s'est imposé à chacune des épreuves d'algorithmies : pendant les qualifications qui ont eu lieu entre novembre 2022 et janvier 2023, puis lors des phases finales face à 100 autres qualifiés. Il a déclaré : Je suis très heureux d'avoir remporté ce prix parce que c'est l'achèvement de trois étapes de programmation. Et avoir gagné cette année va m'apporter beaucoup d'opportunités dans le futur. Merci beaucoup à Axa d'avoir sponsorisé cette édition ! Ce genre de concours permet à une communauté de se former. Plus tard, je suppose que ce concours sera un plus dans le monde de l'entreprise, et pour la French Tech."

La soirée organisée pour l'événement a permis aux 1.500 visiteurs d'assister à plusieurs conférences après la dernière épreuve de la compétition. Le ministre de la Transition numérique, Jean-Noël Barrot, est venu féliciter les finalistes avant de donner la parole à Patrick Cohen, directeur général d'AXA France - créateur de l'événement - qui a remis le prix au gagnant. Un concert surprise a ensuite eu lieu pour lancer les festivités...

Il manque en France près de 80.000 spécialistes techs !

Impulsé par AXA, Tech Challenger a été créé pour mettre en avant le métier de développeur, faire émerger les talents et susciter des vocations... Il manque en France près de 80.000 spécialistes techs et parmi eux un très grand nombre de développeurs. S'ils sont de plus en plus recherchés, les entreprises peinent à trouver ces talents. Tech Challenger a permis de valoriser leurs compétences.

Tech Challenger a également mis en avant plusieurs organisations partenaires qui ont pu participer à la soirée, parmi lesquelles le fabricant de drones Parrot, VMWare, leader des services multi-Cloud pour les applications, et Actronika, spécialiste du toucher dans les expériences immersives, qui a pu faire la démonstration de sa nouvelle veste haptique Skinetic. Le concours a par ailleurs été organisé en partenariat avec Descodeuses et Diversidays, associations engagées pour l'inclusivité dans la tech, sujet crucial pour les organisateurs du concours.

Tech Challenger en chiffres...

- Près de 3000 participants

- 4 épreuves de qualifications et 3 phases finales

- 7 conférences thématiques

- 1er prix de 10.000 euros et des lots de 2.000 à 5.000 euros pour les finalistes

- Plus de 1.500 visiteurs lors de la finale

- 25 entreprises partenaires