Taylor Swift fait un carton avec le film de son concert "The Eras Tour"

Entre 95 et 97 millions de dollars pour de son week-end de sortie...

(Boursier.com) — Le film du concert de Taylor Swift "The Eras Tour" a rapporté entre 95 et 97 millions de dollars lors de son week-end de sortie, selon le distributeur AMC Entertainment. Il s'agit du plus grand succès de tous les temps pour un film de concert et de la sortie nationale la plus rentable jamais réalisée pour un programme de ce genre. Les analystes estiment qu'environ 4,8 millions de spectateurs sont allés le voir dans les salles obscures au cours du week-end, pour un prix moyen du billet de 20,75 dollars.

Auparavant, les meilleures recettes de films tournés sur des concerts avaient été remportées par Justin Bieber avec "Never Say Never" (73 millions de dollars en 2011), et "This Is It" de Michael Jackson en 2009 (72,1 millions de dollars).

Fortes attentes

"The Eras Tour", qui mélange des scènes tournées lors de trois prestations différentes, est également le film de concert le plus diffusé de l'histoire des Etats-Unis, avec plus de 3.850 salles pour ses débuts.

"La réputation enthousiasmante de Swift et le caractère sans précédent de la sortie ont conduit à un intérêt massif pour le film et ont certainement contribué à certaines attentes exagérées - certains tablaient sur un week-end à plus de 100 millions de dollars", a déclaré Paul Dergarabedian, analyste média senior chez Comscore sur la chaîne CNBC. "Mais cela ne devrait pas diminuer l'énormité de cette réussite au box-office."

Un gain pour l'économie US

Tout semble réussir à la chanteuse de 33 ans, dont le poids en termes d'activité économique pour les Etats-Unis a été acté par la Réserve fédérale américaine elle-même. "Il y a clairement un effet Taylor Swift sur les dépenses des consommateurs parce que les gens ont dépensé pour le concert, l'hôtel, tout cela a été un important phénomène", a déclaré début septembre le responsable de l'antenne new-yorkaise de la banque centrale américaine, lors d'une interview sur la chaîne Bloomberg TV.

Selon l'université britannique de Birmingham, les six concerts programmés à Los Angeles au mois d'août ont par exemple permis au PIB du comté de bondir de 320 millions de dollars.