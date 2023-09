Taxe sur les aéroports : des billets plus chers ?

"Il faut savoir que le passager paye l'essentiel, au final, des coûts qu'il peut y avoir dans le secteur", estime le président de l'Union des aéroports français.

(Boursier.com) — Le gouvernement a annoncé mercredi, dans le cadre du projet de loi de finances 2024, la création d'une taxe sur les autoroutes et les aéroports. Destinée à financer "le plan d'avenir pour les transports", cette taxe sera principalement imposée sur le chiffre d'affaires des grandes concessions autoroutières, détenues par les groupes Eiffage et Vinci, et les grands aéroports, propriétés d'ADP. Elle devrait générer 600 millions d'euros par an pour l'Etat.

"Nécessairement, il y aura une conséquence, une inflation sur les prix des billets", a prévenu Thomas Juin, président de l'Union des aéroports français, jeudi au micro de franceinfo. "Il faut savoir que le passager paye l'essentiel, au final, des coûts qu'il peut y avoir dans le secteur. Ça lui retombe dessus !"

Inflation

S'il n'a pas pu chiffrer cette hausse, il a rappelé que les prix des billets avaient "déjà augmenté de 22% en un an compte tenu de l'inflation des coûts, à la suite de à la crise sanitaire".

Taxe sur les grands aéroports : Air France dénonce une "distorsion de concurrence" pour les compagnies françaises #RTLMatin pic.twitter.com/ht17dn31pE

— RTL France (@RTLFrance), via Twitter

De son côté, la directrice générale d'Air France, Anne Rigal, a estimé sur RTL que cette mesure n'est "pas du tout une bonne nouvelle puisque les aéroports déverseront ce surcoût sur les compagnies aériennes".

"Ce qui nous pose problème dans ce projet de loi, c'est que seuls les gros aéroports sur lesquels Air France mais aussi l'ensemble des compagnies françaises opèrent majoritairement seront concernés alors qu'un aéroport comme Beauvais sur lequel une low-cost étrangère opère ne sera pas concerné", a-t-elle expliqué. "Donc pour nous, cela induit une nouvelle distorsion de concurrence qui va nous faire du mal".