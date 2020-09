Taxe numérique : nouveau plaidoyer de Bruno Le Maire pour accélérer

(Boursier.com) — Bruno Le Maire a plaidé une nouvelle fois vendredi pour une accélération du travail au sein de l'OCDE sur la taxation des géants du numérique, "seuls gagnants de la crise actuelle".

"Les seuls gagnants de la crise économique sont les géants du numérique. Je pense que c'est une raison supplémentaire pour accélérer le travail que nous faisons au sein de l'OCDE pour avoir une taxe équitable sur le numérique", a déclaré le ministre français de l'Economie à son arrivée à Berlin pour une réunion informelle sous présidence allemandes avec ses homologues de l'UE.

"Je veux être très clair : s'il s'avère qu'il est impossible de parvenir à un consensus d'ici la fin de cette année, au niveau de l'OCDE (...), il nous faudra avoir au début de l'an prochain une solution européenne pour la taxation numérique", a-t-il ajouté.

Le coronavirus a freiné les discussions

Près de 140 Etats négocient actuellement sous l'égide de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) un nouvel accord sur la fiscalité transfrontalière afin de l'adapter à l'ère numérique.

Problème : la pandémie de coronavirus a ralenti les discussions et l'engagement réaffirmé en début d'année de parvenir à un accord international d'ici à la fin 2020 semble de plus en plus difficile à tenir...

Dans sa configuration actuelle, le système fiscal international permet entre autres aux géants du numérique comme Google, Amazon, Facebook, Apple ou Microsoft - souvent désignés par l'acronyme "Gafam" - la possibilité de déclarer leurs bénéfices dans des pays à faible taux d'imposition des sociétés comme l'Irlande, indépendamment du pays dans lequel se trouvent leurs utilisateurs.