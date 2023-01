Taxe de séjour : Airbnb a versé 148 ME aux communes françaises en 2022

En croissance de près de 60% par rapport à 2021...

(Boursier.com) — Airbnb a reversé au titre de l'année 2022 plus de 148 millions d'euros de taxe de séjour, à plus de 23.000 communes françaises pour le compte des hôtes utilisateurs de la plateforme de location. Une enveloppe en augmentation de 60% par rapport à 2021, grâce à la reprise du tourisme, après de longs mois de pandémie de covid...

Souvent critiqué par les hôteliers, mais aussi les habitants des villes qui déplorent la disparition des logements pour les locaux au profit des vacanciers, Airbnb estime qu'avec "cette source de revenus supplémentaire, les villes et les offices de tourisme locaux pourront investir dans le développement de l'attractivité de leur territoire, au bénéfice des familles et des commerces locaux".

Paris domine largement

Les montants de taxe de séjour collectés par Airbnb (entre novembre 2021 et octobre 2022) sont particulièrement élevés dans les grandes villes françaises, à l'image de Paris (plus de 24,3 millions d'euros contre plus de 9,4 millions d'euros en 2021), Marseille (plus de 2,8 millions d'euros contre plus de 1,9 million en 2021), et Nice (plus de 2,4 millions d'euros contre plus de 1,2 million en 2021). "Ces grandes villes bénéficient ainsi du retour des voyageurs internationaux et des grands évènements, qui attirent de nouveau les voyageurs sur leur territoire", explique la plateforme de location...

Les villes qui ont perçu la plus forte taxe de séjour (Airbnb) Paris 24,3 millions d'euros Marseille 2,8 millions d'euros Nice 2,4 millions d'euros Cannes 1,8 million d'euros Bordeaux 1,3 million d'euros Lyon 1,2 million d'euros Montpellier 1,1 million d'euros Chamonix 1,1 million d'euros Annecy 1,1 million d'euros Biarritz 1,1 million d'euros

Les destinations rurales continuent également de bénéficier de l'engouement des voyageurs pour les séjours au vert - une tendance de fond depuis 2020. Près de 30% de la taxe de séjour collectée en France par la plateforme pour le compte des hôtes en 2022 bénéficie aux communes rurales de moins de 3.500 habitants.

Le top 5 des communes rurales de moins de 3.500 habitants qui ont connu la plus forte croissance du montant de taxe de séjour est constitué par Varrains (Maine-et-Loire), Saint-Laurent-sur-Saône (Ain), Cairon (Calvados), Mosnes (Indre-et-Loire) et Bretteville-sur-Ay (Marne).