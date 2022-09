Taxation des 'super profits' : 6 Français sur 10 y sont favorables

Concernant les jets privés, 55% des Français sont pour une régulation du secteur, selon une étude YouGov pour le 'HuffPost'.

(Boursier.com) — L 'idée d'une taxe sur les super profits des entreprises qui bénéficient de l'inflation fait débat en France, y compris au sein de la majorité... Dans un entretien au 'Parisien', la Première ministre Elisabeth Borne s'était exprimée sur la question, affirmant ne pas être "hostile" à ce principe. "Je ne ferme pas la porte à taxer les super profits", avait-elle affirmé, estimant que "personne ne comprendrait que des entreprises dégagent des profits exceptionnels alors même que les Français peuvent être inquiets pour leur pouvoir d'achat".

De son côté, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire semble avoir pris ses distances avec la cheffe du gouvernement, déclarant ne pas savoir ce qu'est un "super profit". Je sais que les entreprises doivent être profitables, c'est tout ce que je sais", avait-il lancé mardi en marge de l'événement REF du Medef, excluant ainsi cette mesure réclamée par la NUPES.

Une étude réalisée par YouGov pour 'Le HuffPost' révèle qu'une majorité de Français est en accord avec cette idée : 60% des personnes interrogées se disent favorables. Dans le détail, 57% des électeurs d'Ensemble ! se prononcent pour cette fiscalité d'exception.

Plus de 5 Français sur 10 pour une régulation des jets privés

Les partisans de la NUPES restent les plus favorables à cette proposition (74%), loin devant ceux du Rassemblement national (58%) et des Républicains (52%), selon cette enquête réalisée en ligne du 29 au 30 août sur 1.006 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus.

Interrogés également sur un autre sujet politiquement clivant, celui des jets privés, 55% des Français sont pour une régulation du secteur, 26% des sondés pour leur interdiction et 12% souhaitent un statu quo...

Elisabeth Borne ne ferme toujours pas la porte...

Sur 'France Inter' ce jeudi, la Première ministre est revenue sur ses propos concernant les super profits, tout en ne fermant toujours pas la porte à cette idée. "C'est compliqué de savoir qui fait des superprofits", a expliqué Elisabeth Borne, soulignant qu'"une entreprise peut augmenter de 30% ses bénéfices, car elle avait fait deux mauvaises années et qu'elle retrouve juste la rentabilité dont elle a besoin pour investir et protéger les emplois".

"Ce qu'on dit, Bruno Le Maire comme moi, c'est que nous souhaitons prioritairement que les entreprises qui n'ont pas de raison d'augmenter leurs prix ne les augmentent pas et rendent du pouvoir d'achat aux Français. Si elles peuvent baisser les prix, qu'elles le fassent", a-t-elle résumé, précisant qu'un "point" sera fait d'ici la fin de l'année pour voir si le message a été entendu par les entreprises.

"Je pense que les entreprises vont faire preuve de responsabilité. Si certaines ne le faisaient pas, nous ne fermons pas la porte" à une taxation", a ainsi prévenu la cheffe du gouvernement...