Taux : la pression monte pour les emprunteurs britanniques avec des millions de ménages au bord de l'insolvabilité

Les hausses de taux décidées par la Banque centrale d'Angleterre pour réduire l'inflation entraînent des millions de personnes au bord de l'insolvabilité.

(Boursier.com) — La menace d'une "catastrophe hypothécaire" plane sur les ménages britanniques, estime le gouvernement britannique, alors que des millions de personnes sont actuellement au bord de l'insolvabilité. La Banque d'Angleterre a relevé la semaine dernière ses taux d'intérêt de 50 points de base à 5%, une augmentation plus importante prévu. Il s'agit de la 13ème hausse consécutive des taux de la BOE, avec des taux qui retrouvent donc un niveau inédit depuis 15 ans...

Cette décision surprise - qui vise à réduire l'inflation - affectera des millions de propriétaires, car au Royaume-Uni, environ un quart des ménages empruntent à taux variable. Les locataires, eux aussi, vont sans doute voir leurs loyers grimper, leurs propriétaires faisant face eux aussi à des difficultés de remboursement.

Discussions au sommet

Le ministre des Finances, Jeremy Hunt, a rencontré vendredi de grandes banques et des sociétés de construction pour discuter de l'aggravation de la crise dans le pays. Dans la foulée, il a annoncé des mesures pour alléger la pression sur les emprunteurs.

Mais la situation est tendue : selon des recherches menées par l'Institut national de recherche économique et sociale (NIESR), un groupe de réflexion indépendant, la dernière hausse des taux d'intérêt de la BOE verrait 1,2 million ménages britanniques britanniques (4% à l'échelle nationale) se retrouver à court d'épargne à la fin de l'année en raison de remboursements de prêts plus élevés. Cela porterait la proportion de ménages insolvables à près de 30% (environ 7,8 millions). Le Pays de Galles et le nord-est de l'Angleterre seraient les plus sévèrement touchés...

"La hausse des taux d'intérêt à 5% va pousser des millions de ménages au bord de l'insolvabilité", a déclaré Max Mosley, économiste au NIESR. "Aucun prêteur ne s'attend à ce qu'un ménage résiste à un choc de cette ampleur, donc le gouvernement ne le devrait pas non plus."