Taux d'usure : l'U.I.C. dénonce le engagements non-tenus de la Banque de France !

L'Union des Intermédiaires de Crédit a été "choquée"...

(Boursier.com) — L 'Union des Intermédiaires de Crédit a été "choquée" d'apprendre par voie de presse qu'une réunion sur le thème du taux d'usure aurait été organisée à son insu par la Banque de France avec les banques sans que l'organisation syndicale n'ait été conviée... Un courrier officiel daté du 7 septembre invitait pourtant l'U.I.C. à participer au cycle de travail sur une thématique qui concerne près de 34.000 sociétés de courtage au niveau national.

“Il ne peut y avoir sur un sujet aussi sensible que l'accession à la propriété un tel double discours et des discussions en toute opacité. En tant que syndicat professionnel des courtiers en financement nous exigeons que la BANQUE DE FRANCE tienne ses engagements pris le 20 septembre 2022 lors de notre rencontre et entende nos propositions” a déclaré Bérengère Dubus, secrétaire générale de l'U.I.C. “Lors de cette réunion nous avions exigé que soient apportées des réponses aux dysfonctionnements techniques ayant conduit au blocage du taux d'usure”.

Réflexion en cours

Pour rappel, il avait été convenu lors de cette rencontre qu'une réflexion serait engagée sur les points suivants : Les périodes prises en compte (trimestre entier et non plus premier mois uniquement, comme cela a été le cas en début d'année en toute opacité); La nature des dates retenues (accord ou déblocage); La maturité de prêt (20 ou 25 ans).

“Nous souhaitons aujourd'hui que nos propositions constructives pour les mois qui arrivent soient entendues comme la démocratie nous y autorise, à savoir la rehausse mensuelle de l'usure et l'accès aux assurances déléguées encore trop souvent entravées” commente la représentante syndicale.

A propos de l'U.I.C.

Créé en 2019, l'Union des Intermédiaires de Crédit (U.I.C.) est le premier et l'unique syndicat des courtiers en crédit immobilier de France. Ses missions : Militer pour les intérêts de ses adhérents dans la défense, la représentation et la promotion du métier de courtier en financement.

Ouvert à tous les professionnels du secteur et fédératrice, l'U.I.C. dispose de représentations dans 9 régions françaises (Ile-de-France, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Rhône-Alpes, Centre-Val-de-Loire, Pays-de-la-Loire, Bretagne, Normandie, Alsace).