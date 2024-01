Taïwan : chute des commandes aux exportateurs en décembre

Les commandes en provenance des États-Unis ont chuté de 21,6% tandis que celles de l'Europe ont plongé de 39,4%.

(Boursier.com) — Les commandes aux exportateurs taïwanais de la part des clients étrangers ont chuté en décembre, mettant fin brusquement à un bref rebond. Les commandes à l'exportation ont plongé de 16% par rapport à l'année précédente, selon le ministère des Affaires économiques de Taipei. C'est bien pire que la baisse de 1% prévue par les économistes, selon une enquête Bloomberg.

Les commandes avaient augmenté de 1% en novembre, soit la première embellie en 15 mois. Aucun économiste n'avait prédit une baisse supérieure à 5%. Les commandes à l'exportation sont une mesure plus large que les seules exportations, puisqu'elles englobent les expéditions depuis les usines de fabrication à Taïwan mais aussi depuis les usines taïwanaises à l'étranger.

Plongeon

La forte baisse de la demande des États-Unis et de l'Europe - respectivement première et troisième plus grandes sources de commandes de Taïwan - a contribué à la contraction du mois de décembre. Les commandes en provenance des États-Unis ont chuté de 21,6% tandis que celles de l'Europe ont plongé de 39,4%. En revanche, les commandes de la Chine (deuxième source) ont limité la casse (-3,5%). La baisse de décembre est un retour aux normes d'avant la pandémie, lorsque les données ralentissaient en fin d'année - probablement après l'exécution des commandes de production de Noël.

L'ampleur surprenante du déclin de l'année dernière nourrit les interrogations sur la demande mondiale et le retour à une bonne santé des exportations taïwanaises.