Système U lance son CFA pour former aux métiers de bouche

(Boursier.com) — Première enseigne de la grande distribution alimentaire à créer son propre centre de formation d'apprentis, Système U confirme son engagement en faveur de l'apprentissage et de la valorisation des métiers de bouche...

Le CFA U accueillera à compter du 7 septembre 2020, 43 élèves au sein de quatre promotions de CAP Boucher à Ambérieu (01), Lézignan (11), Angers (49) et Paris (19e) afin de leur proposer un parcours sur-mesure enrichi de modules spécifiques pour l'exercice du métier de boucher dans la grande distribution.

L'enseigne se saisit pleinement des dispositions de la loi de septembre 2018 dite "Avenir professionnel" qui ouvre la possibilité aux entreprises de proposer leur propre Centre de formation d'apprentis (CFA), amplifiant l'offre de formation en apprentissage, notamment pour des secteurs au sein desquels les besoins en main d'oeuvre sont importants...

Mode d'emploi

À l'issue d'une année de formation, à raison d'une semaine au sein du CFA et de trois semaines dans un magasin U, les élèves disposeront d'un diplôme d'État leur permettant d'exercer un métier au savoir-faire recherché. Au-delà des compétences techniques de base, la formation propose notamment des modules autour du bien-être animal, de l'agroécologie...

Les Magasins U renforcent ainsi leur offre de formation professionnelle et initiale en grande distribution, de jeunes étudiants et de nombreux professionnels en reconversion.

À l'issue de cette première rentrée, l'enseigne ambitionne d'élargir son offre d'apprentissage à d'autres métiers de bouche (charcuterie, poissonnerie, boulangerie, pâtisserie, etc.).

Collaborateurs de demain

L'enseigne renforce ainsi son investissement dans la formation pour développer les métiers de demain et répondre à des besoins en recrutement élevés. La grande distribution cherche en effet à recruter 80.000 personnes dont 4.000 apprentis dans les métiers de bouche. Pour Système U, ce ne sont pas moins de 1.600 annonces disponibles sur le site U Emploi, qui regroupe une partie des offres d'emplois et de stages au sein des Magasins U.

En proposant une formation professionnalisante, ancrée dans les besoins des territoires et non délocalisables, les Magasins U garantissent l'employabilité de leurs apprentis ainsi que des perspectives d'évolution, plus de 80 magasins dans toutes les régions s'étant portés volontaires pour accueillir un apprenti à la rentrée 2020.

À l'heure du tout technologique, U reste fidèle à ses valeurs et se concentre une fois de plus sur l'humain. En tant que coopérative, nous misons sur l'évolution des carrières. La question de l'emploi des jeunes, de la reconversion, de la relance de l'apprentissage après la crise que nous avons traversée est plus que jamais essentielle pour notre pays , a déclaré Dominique Schelcher, président de Système U.