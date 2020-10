SUV : un collectif écologiste appelle à dégonfler les pneus mercredi

L'association 40 millions d'automobilistes a d'ores et déjà menacé d'une éventuelle action collective en justice...

Crédit photo © Renault

(Boursier.com) — Les propriétaires des SUV vont devoir surveiller leurs pneus... Un collectif écologiste baptisé "La Ronce", qui se définit comme "un nouveau collectif qui vise à démultiplier des actions directes, anonymes et décentralisées pour le vivant, pour empêcher de fonctionner ceux qui détruisent le vivant, ou a minima leur faire perdre des plumes", a invité ses militants à dégonfler les pneus des "Sport utility vehicle" mercredi 14 octobre.

Dans un manifeste publié sur 'Reporterre.fr' la semaine dernière, le groupe de défense de l'environnement promet ainsi de "mettre un joyeux bordel" pour défendre les causes liées à l'écologie, appelant ainsi à retirer le bouchon de valve du pneu de voitures SUV, pour y glisser un gravillon, puis revisser le bouchon pour laisser le pneu se dégonfler.

Face à la dangerosité de ce geste, le collectif, qui précise qu'il ne portera "jamais atteinte à l'intégrité physique des personnes", souligne qu'un mot d'explications devra être laissé sur le pare-brise du propriétaire du véhicule pour l'inviter à "prendre les transports en commun".

Un impact "écrasant" sur le climat

Le collectif, dont la vidéo du manifeste a déjà été vue près de 100.000 fois sur Youtube, dit vouloir s'en prendre aux "riches citadins qui n'en ont aucun besoin". Cet appel inquiétant intervient alors qu'il y a quelques jours, l'ONG WWF France avait dénoncé l'impact "écrasant" des SUV sur le climat et le budget des ménages.

Dans deux rapports, l'antenne française du Fonds mondial pour la nature estime qu'ils pourraient représenter deux tiers des ventes d'ici 2030. Or, ces véhicules, plus grands et plus lourds, sont aussi plus polluants, émettant 20% de CO2 en plus que les véhicules classiques. Le WWF souhaite que le poids des véhicules soit pris en compte dans la fiscalité automobile, plus seulement les émissions polluantes.

"On est en train d'aller trop loin, on renforce l'extrémisme"

"Il ne se passe plus une semaine sans que l'on tape sur l'automobiliste. On est en train d'alimenter ces mouvements de fanatisme écologique. On est en train d'aller trop loin, on renforce l'extrémisme", a de son côté dénoncé sur 'RMC' ce mardi Pierre Chasseray, délégué général de 40 millions d'automobilistes.

L'association a par ailleurs appelé les propriétaires de SUV dont les pneus seraient dégonflés ce mercredi, à se faire connaitre, pour éventuellement lancer une action collective en justice.

Pour rappel, les SUV ont fait leur apparition en 2007 avec le lancement du Nissan Qashqai. Selon les chiffres de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) et du Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA), ils représentent les voitures pour particuliers les plus vendues en Europe (38% en 2019) et en France (38,16%).