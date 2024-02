SUV à Paris : le triplement des tarifs de stationnement approuvé par votation

Dimanche, une courte majorité de Parisiens s'est exprimée en faveur du triplement du tarif de stationnement pour ces véhicules...

(Boursier.com) — Les résultats sont tombés dimanche... Alors que la Ville de Paris a souhaité organiser une votation sur la place des SUV les plus lourds encombrants et polluants dans la capitale, une courte majorité de Parisiens s'est exprimée en faveur du triplement du tarif de stationnement pour ces véhicules.

A la question "Pour ou contre la création d'un tarif spécifique pour le stationnement des voitures individuelles lourdes, encombrantes, polluantes ?", 54,55% des Parisiens inscrits sur les listes électorales se sont dits "pour" cette mesure.

Sur les 1,3 million d'électeurs appelés à se rendre aux urnes, seuls 78.121 électeurs ont participé au scrutin. Le taux de participation s'établit donc à un peu moins de 6%, un chiffre encore inférieur à celui enregistré lors de la votation sur l'autorisation des trottinettes électriques en libre-service...

40% des ventes

"Ce vote, c'est aussi un pas de plus vers une ville plus saine, plus apaisée et moins polluée", a souligné la Ville de Paris sur son compte X, avant d'annoncer : "Dans les prochains mois, le tarif sera triplé pour le stationnement des SUV hybrides rechargeables et thermiques de plus d'1,6t et des SUV électriques de plus de 2t. Ces résultats seront certifiés par la commission de contrôle ce lundi 5 février".

"Depuis dix ans, la place de la voiture individuelle a diminué à Paris du fait d'une politique volontariste de la municipalité... Dans le même temps, la taille et le poids moyens des véhicules n'ont eu de cesse d'augmenter en raison du développement exponentiel des SUV. Ces derniers, qui représentent désormais 40% des ventes, présentent de nombreux problèmes de pollution, de sécurité et de partage équitable de l'espace public", a-t-elle également rappelé...

La tarification appliquée au 1er septembre prochain

Cette mesure devrait être mise en oeuvre au 1er septembre prochain... "Le résultat est net, donc on va le faire", a de son côté estimé David Belliard (EELV), adjoint à la mairie de Paris, sur 'BFMTV' ce lundi. "On va faire passer une délibération au conseil de Paris en mai, et je pense qu'à la rentrée, on pourra la mettre en place de manière effective", a-t-il précisé.

Interrogé par 'Public Sénat' sur les raisons de son vote en faveur de l'augmentation du tarif de stationnement des voitures de plus de 1,6 tonnes dans la capitale, Sandrine Rousseau, députée de la 9e circonscription de Paris a affirmé : "Qu'il y ait un petit principe de pollueurs payeurs sur les très grosses voitures qui sont des objets très ostentatoires, franchement, je ne trouve pas ça mal".