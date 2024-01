Surveillance des salariés : la Cnil inflige une amende de 32 millions d'euros à Amazon

Le gendarme français des données personnelles reproche à Amazon France Logistique d'avoir mis en place "un système de surveillance de l'activité et des performances des salariés excessivement intrusif"...

(Boursier.com) — Alors qu'Amazon fait régulièrement l'objet de critiques en raison des conditions de travail de ses employés, le géant de l'e-commerce est sous le coup d'une sanction en France. Ce mardi, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a indiqué avoir infligé une amende de 32 millions d'euros à Amazon France Logistique pour avoir mis en place "un système de surveillance de l'activité et des performances des salariés excessivement intrusif".

"La société est également sanctionnée pour de la vidéosurveillance sans information et insuffisamment sécurisée", précise dans un communiqué le gendarme français des données personnelles, qui a procédé à "plusieurs missions de contrôles" à la suite "d'articles de presse visant certaines pratiques mises en oeuvre par la société dans ses entrepôts".

La branche logistique d'Amazon France est chargée de la gestion des entrepôts de grande taille du groupe américain en France. Dans ces entrepôts, les articles sont reçus, stockés, et les colis sont préparés pour être livrés aux clients. Chaque employé des entrepôts est équipé d'un scanner dans le cadre de ses fonctions, permettant une documentation en temps réel de l'exécution de tâches assignées telles que le stockage, le prélèvement d'articles dans les rayonnages, le rangement ou l'emballage.

Un système de suivi de l'activité "excessif"

Chaque scan effectué par les employés génère l'enregistrement de données, qui sont conservées et utilisées pour calculer divers indicateurs, fournissant des informations sur la qualité, la productivité et les périodes d'inactivité de chaque employé individuellement. Or, la Cnil a jugé que le système de suivi de l'activité et des performances des salariés était "excessif".

La Commission a jugé "illégale" la mise en place d'un système mesurant aussi précisément les interruptions d'activité et conduisant le salarié à devoir potentiellement justifier de chaque pause ou interruption. Elle a également considéré comme "excessif' le système de mesure de la vitesse d'utilisation du scanner lors du rangement des articles. "En effet, partant du principe que des articles scannés très vite augmentaient le risque d'erreur, un indicateur mesurait si un objet avait été scanné en moins de 1,25 seconde après le précédent", explique-t-elle, précisant que "plusieurs milliers de salariés sont concernés".

"De façon plus générale, la Cnil a estimé excessif de conserver toutes les données recueillies par le dispositif ainsi que les indicateurs statistiques en découlant, pour tous les salariés et intérimaires, en les conservant durant 31 jours", ajoute-t-elle.

"Les conclusions de la Cnil sont factuellement incorrectes" selon Amazon

La Cnil a, par ailleurs, relevé que les salariés et les visiteurs extérieurs n'étaient pas "correctement informés des systèmes de vidéosurveillance, puisque certaines informations exigées par l'article 13 du RGPD n'étaient fournies ni sur les panneaux d'affichage, ni dans d'autres supports ou documents".

Amazon rejette ces accusations. "Nous sommes en profond désaccord avec les conclusions de la Cnil qui sont factuellement incorrectes et nous nous réservons le droit de faire appel", a réagi le géant de l'e-commerce dans un communiqué, arguant que "l'utilisation de systèmes de gestion d'entrepôt est une pratique courante du secteur : ils sont nécessaires pour garantir la sécurité, la qualité et l'efficacité des opérations et pour assurer le suivi des stocks et le traitement des colis dans les délais et conformément aux attentes des clients".