Sur X (ex-Twitter), les Français sont les utilisateurs les plus haineux d'Europe !

Selon le premier rapport de transparence sur le contrôle des contenus publié par le réseau social, la France détient le record des signalements de propos les plus violents et illicites, mais ne compte que 52 modérateurs.

(Boursier.com) — La France, championne des "haters" en Europe ? Comme l'impose désormais le règlement européen sur les services numériques (le Digital Services Act, ou DSA), entré en vigueur l'été dernier, X (anciennement Twitter) a publié son tout premier rapport de transparence sur le contrôle des contenus, qui doit permettre d'évaluer l'efficacité des mécanismes mis en oeuvre par la plateforme de microblogging pour assurer la modération des publications...

"Nous avons réalisé des progrès significatifs pour renforcer les dispositifs de protection de nos utilisateurs et de notre plateforme, mais nous sommes conscients que ce travail essentiel ne sera jamais terminé... X s'engage à garantir la sécurité et la santé de la plateforme, ainsi qu'à remplir ses obligations de conformité au DSA grâce à nos investissements continus dans les protections humaines et automatisées", a assuré le réseau social.

Parmi les 27 Etats membres de l'Union européenne, la France se démarque et enregistre le plus grand nombre de signalements de contenus, de suppressions et de suspensions liés à des discours violents et haineux sur X, devançant nettement l'Allemagne et l'Espagne, révèle le rapport.

16.288 messages supprimés en France

Pour la période du 28 août 2023 au 20 octobre 2023, les opérations de surveillance des contenus menées par la plateforme dans l'Hexagone ont abouti à la suppression de 16.288 messages, un nombre considérablement plus élevé que les 7.160 messages supprimés en Allemagne et les 7.743 messages supprimés en Espagne, le pays le plus actif en termes d'utilisateurs sur le réseau. En Italie, seuls 2.369 messages ont été retirés. Dans l'ensemble, 54.614 messages ont été supprimés en Europe...

Dans le détail, 4.291 messages d'abus et harcèlement (contre 1.088 en Allemagne, 1.214 en Espagne et 560 en Italie), et 6.041 propos violents (contre 1.986 en Allemagne, 4.118 en Espagne et 575 en Italie) ont notamment fait l'objet de suppression en France.

52 modérateurs francophones

Les effectifs humains chargés de la modération sont pourtant limités. Selon le rapport, il y a 2.294 modérateurs pour la langue anglaise, 82 pour la langue allemande, 41 pour la langue portugaise et 20 pour la langue espagnole. Et malgré un nombre notable de signalements concernant des contenus violents et illicites, la plateforme ne compte que 52 modérateurs pour le Français.

Pour rappel, le DSA est entré en vigueur le 25 août dernier... Ce règlement, qui vise à renforcer la protection des internautes européens contre les contenus illicites, dangereux et nuisibles, en régulant les activités des grandes entreprises, telles que X, Meta, TikTok ou encore Google, oblige les réseaux sociaux à supprimer les contenus illégaux de leurs plateformes. Le mois dernier, le réseau social d'Elon Musk avait déjà été rappelé à l'ordre par la Commission européenne pour le traitement du conflit israélo-palestinien sur la plateforme...