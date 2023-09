Supermarchés : les prix (enfin) en petite baisse en septembre

Une première depuis fin 2021, observe l'institut NielsenIQ.

(Boursier.com) — Une légère mais réelle... "Sans revenir aux prix de fin 2021, septembre marque une inflexion de la tendance inflationniste que nous traversons depuis 18 mois", estime l'institut NielsenIQ, qui a observé une baisse de 0,52% des prix des produits de grande consommation achetés par les Français en grande distribution.

Du mieux...

Dans le détail, les prix des marques fabricants ont reculé de 0,67% le mois dernier, et ceux des marques distributeurs ont perdu 0,3%. Les plats préparés surgelés enregistrent la plus forte baisse (-3,36%), devant le vinaigre, les fruits de mer et le poisson, les pâtes et l'huile. Du côté du non-alimentaire, le top 5 est dominé par le maquillage (-3,72%). Suivent les soins corps et visage, le change bébé, l'hygiène dentaire et la lessive...

Test réussi

Septembre est donc un test réussi, notamment pour Bercy qui promettait une embellie à la rentrée : "nous allons casser la spirale inflationniste d'ici l'automne, avait assuré le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

"Reste à savoir si ce mouvement à la baisse est temporaire ou s'il est le début d'une tendance durable", estime Nielsen IQ. La liste de 5.000 produits dont les prix devraient rester stables ou baisser d'ici la fin de l'année, promise au gouvernement par les distributeurs et les industriels, devrait soutenir cette embellie...