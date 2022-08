'Super profits' : Bruno Le Maire 'ne sait pas ce que c'est' !

"C'est une notion qui n'a pas de sens", a affirmé le ministre de l'Economie...

(Boursier.com) — Alors que alors que la Première ministre Elisabeth Borne n'a pas fermé la porte à la mise en place d'une taxe sur les super profits des entreprises qui bénéficient de l'inflation, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire semble avoir pris ses distances avec la cheffe du gouvernement, affirmant ne pas savoir ce qu'est un "super profit".

"Je ne sais pas ce que c'est qu'un super profit... Je sais que les entreprises doivent être profitables, c'est tout ce que je sais", a-t-il lancé mardi en marge de l'événement REF du Medef, excluant ainsi cette mesure réclamée par la NUPES.

"C'est une notion qui n'a pas de sens. Des entreprises font des profits et lorsqu'elles font des profits importants surtout en période d'inflation, il est nécessaire qu'elles en reversent une partie directement aux Français. C'est exactement ce que nous leur avons demandé de faire avec la Première ministre", a souligné le locataire de Bercy.

Bruno Le Maire appelle les banques à "réduire leurs frais bancaires"

"Lorsque Total fait une remise de 20 centimes à la pompe, et bien il reverse une partie de ses profits directement à nos compatriotes. CMA CGM a commencé à faire la même chose. Une partie des distributeurs l'ont fait en bloquant un certain nombre de prix alimentaires", a listé le ministre.

Bruno Le Maire a invité "toutes les entreprises qui peuvent le faire à faire également un geste important à destination" des Français "pour les aider dans cette période d'inflation qui est dure pour tout le monde". Il pense notamment "aux banques" appelées à "réduire leurs frais bancaires", ou encore les assureurs. "Je souhaite qu'ils limitent l'augmentation des primes d'assurance", a-t-il demandé...

Elisabeth Borne "ne ferme pas la porte à taxer les super profits"

L'idée d'une taxe sur les super profits fait débat en France, y compris au sein de la majorité... Dans un entretien la Première ministre Elisabeth Borne s'est exprimée sur la question dans sa première interview depuis la pause estivale, affirmant ne pas être "hostile" à ce principe. "Je ne ferme pas la porte à taxer les super profits", a-t-elle affirmé, estimant que "personne ne comprendrait que des entreprises dégagent des profits exceptionnels alors même que les Français peuvent être inquiets pour leur pouvoir d'achat".

Toutefois, elle a jugé plus efficace une baisse volontaire des prix par les entreprises afin de protéger le pouvoir d'achat des consommateurs. "Mais je pense que le plus efficace et le plus concret pour les Français, c'est quand une entreprise, quand elle le peut, baisse les prix pour le consommateur et donne du pouvoir d'achat à ses salariés", a-t-elle ajouté...