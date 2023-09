Streaming musical : Deezer augmente à son tour ses prix en France

La plateforme française de streaming musical est désormais plus chère que ses concurrentes Apple Music et Spotify...

(Boursier.com) — Deezer devient le service musical le plus cher !... Alors que les tarifs des offres de streaming ne cessent d'augmenter, la plateforme française de streaming musical a annoncé, à son tour, une hausse de ses prix en France et dans plusieurs pays européens, expliquant vouloir "mieux valoriser le streaming musical et poursuivre l'amélioration continue de sa plateforme et de l'expérience des fans".

Ainsi, la formule Premium a augmenté de 1 euro, passant de 10,99 euros à 11,99 euros par mois sans engagement... L'offre familiale voit son tarif passer de 17,99 euros à 19,99 euros par mois.

Concernant les abonnements annuels, Deezer propose désormais un tarif de 107,99 euros pour Deezer Premium, soit l'équivalent de 8,99 euros par mois, et de 218,99 euros pour l'offre Famille, ce qui équivaut à 18,25 euros par mois.

"Depuis sa création il y a plus de 15 ans, Deezer s'est toujours engagé à mieux valoriser la musique créée par les artistes... Dans la continuité de cet engagement, et afin de poursuivre son investissement continu dans l'innovation destiné à soutenir pleinement les artistes et à améliorer l'expérience des fans, Deezer a décidé d'ajuster ses prix", justifie Deezer.

Deezer plus cher qu'Apple Music et Spotify

Ces tarifs révisés s'appliqueront dès le 24 octobre prochain pour les abonnés. Il s'agit de la deuxième hausse de prix en deux ans pour le pure player français du streaming musical, entré en Bourse il y a plus d'un an, à l'été 2022. La plateforme Deezer est désormais plus chère que ses concurrentes Apple Music et Spotify qui proposent leur offre Premium à 10,99 euros par mois.

L'annonce de Deezer survient à un moment où les tarifs des services de streaming ne cessent de grimper. Plusieurs plateformes mondiales, vidéos comme musicales, ont annoncé cet été des hausses de prix. Au cours des derniers mois, Disney+, Spotify, Paramount et Amazon Music ont tous annoncé des hausses de prix pour leurs abonnements en France.

Un phénomène qualifié de "streamflation"

Pour Netflix, les hausses de prix ne sont pas une nouveauté, mais elles se sont intensifiées au fil du temps. La plateforme a augmenté à plusieurs reprises le tarif de son offre Premium entre 2014 et aujourd'hui, le portant désormais à 17,99 euros par mois, contre 11,99 euros à l'époque.

Outre-Atlantique, le terme "streamflation" est déjà évoqué en raison de l'ampleur croissante de ce phénomène. Les plateformes, qui ont connu une croissance fulgurante pendant la pandémie de Covid-19, tentent désormais de diriger leurs clients vers des formules plus rentables, plus coûteuses ou soutenues par la publicité, l'objectif étant de compenser leurs pertes et de faire face aux coûts liés au financement de leurs contenus...