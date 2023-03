Stop Hunger se mobilise dans la lutte contre la faim et l'insécurité alimentaire

L'édition 2023 de la soirée des Engagés est venue clore une campagne de levée de fonds qui a permis de récolter 1.015.000 euros.

(Boursier.com) — Stop Hunger, réseau mondial à but non lucratif qui agit pour un monde sans faim, a organisé le 9 mars sa 7ème soirée des Engagés à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt. Le thème de cette soirée, "Semer des graines d'or", fait référence à l'effort collectif nécessaire pour combattre le fléau de la faim et de l'insécurité alimentaire, et faire de l'alimentation un droit fondamental...

Plus que jamais, le réseau se mobilise dans la lutte contre la faim et l'insécurité alimentaire dont les chiffres préoccupants ne cessent de croître : 828 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire dans le monde, et les banques alimentaires sont en alerte...

Lors du dîner, Mouna Fassi Daoudi, Directrice Générale de Stop Hunger, a déclaré : "Partout dans le monde, les banques alimentaires sonnent l'alarme. L'inflation et la crise du pouvoir d'achat n'épargnent plus aucun pays. La faim, nous la rencontrons au coin de chaque rue. Elle prend le visage d'un étudiant, d'un réfugié, d'une mère célibataire, d'un retraité... Chez Stop Hunger, être attentiste n'est certainement pas une option ! Notre force est collective. Elle prend appui sur l'écosystème généreux et unique de notre partenaire fondateur, Sodexo. Je vous invite à semer ces graines d'or, à passer à l'action en nous aidant à amplifier notre message et à être ambassadeurs de la cause à nos côtés.

4 projets remarquables

L'édition 2023, présidée par Mouna Fassi Daoudi, Directrice Générale de Stop Hunger et Sophie Bellon, Présidente Directrice Générale de Sodexo, a accueilli plus de 600 invités donateurs et 73 bénévoles, avec deux moments phares :

La remise des trophées Stop Hunger, récompensant 4 projets remarquables d'autonomisation des femmes, soutenus par Stop Hunger dans différentes régions du monde :

Ustawi Afrika, projet d'autonomisation des femmes agricultrices au Kenya leur permettant de sortir de la précarité.

Together we Bake, association qui oeuvre aux Etats-Unis pour la réinsertion professionnelle de femmes en condition de vulnérabilité grâce à l'apprentissage de la pâtisserie.

LP4Y, Life Project for Youth, qui soutient l'éducation des jeunes femmes des bidonvilles de Manille aux Philippines, pour subvenir à leurs besoins de manière décente.

Institut Anchieta Grajau, programme basé sur l'apprentissage des métiers de la restauration destiné aux femmes des Favelas à Grajau au Brésil pour les aider à s'inscrire dans un projet entrepreneurial ou à trouver un emploi dans la restauration.

"Trophées Volontaires"

Deuxième moment phare : La remise des Trophées Volontaires célébrant des collaborateurs Sodexo engagés dans des missions de volontariat et de mécénat de compétences auprès d'ONG mondiales, comme le Programme Alimentaire Mondial (PAM). Ces missions ont été réalisées dans plusieurs pays, parmi lesquels : la Moldavie, le Liban, le Bangladesh ou encore la Jordanie.

L'édition 2023 de la soirée des Engagés est venue clore une campagne de levée de fonds qui a permis de récolter 1.015.000 euros. Ces fonds soutiendront directement l'aide alimentaire ainsi que des programmes d'autonomisation des femmes, grâce aux 300 ONG partenaires de Stop Hunger, dont les Banques Alimentaires, l'organisation CARE ou le Programme Alimentaire Mondial (PAM).