Stations de ski : vers une réouverture des remontées mécaniques sans pass sanitaire cet hiver ?

Si la situation sanitaire continue de s'améliorer, les remontées mécaniques pourront rouvrir sans présentation du pass sanitaire, selon le secrétaire d'Etat au Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne.

(Boursier.com) — Les Français pourront-ils aller skier cet hiver ? Alors que la "saison blanche" s'est confirmée pour les stations de ski françaises, le secrétaire d'Etat chargé du Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne a indiqué que les remontées mécaniques pourront rouvrir pour cette saison 2021/2022, sans présentation du pass sanitaire, si la situation sanitaire continue de s'améliorer.

"Le pass sanitaire pour les remontées mécaniques n'est pas à l'ordre du jour", a-t-il expliqué jeudi lors de la clôture du Congrès des Domaines skiables de France, selon 'France Bleu Pays de Savoie'. "Cet hiver, on va skier parce qu'il y a la vaccination, parce que l'épidémie est sous contrôle. On va pouvoir enfin prendre un grand bol d'air pur", a-t-il également affirmé à 'Europe 1'.

"Le pass sanitaire n'est pas demandé à l'heure actuelle donc on va commencer la saison comme ça", a encore précisé Jean-Baptiste Lemoyne. "Et puis on touche du bois. J'espère que la saison se déroulera bien et que l'épidémie restera jugulée. S'il y avait des dégradations, il faudra peut-être qu'on reparle", a ajouté le secrétaire d'Etat.

Un projet de loi de vigilance sanitaire

En cas de dégradation de la situation sanitaire dans les six mois, des restrictions pourraient en effet s'appliquer dans les stations. Un projet de loi de vigilance sanitaire sera présenté en Conseil des ministres le 13 octobre prochain. Les professionnels de la montagne attendent des règles simples, compréhensibles de tous, pour permettre d'anticiper d'éventuels changements de protocoles.

"Nous espérons qu'il donnera un certain nombre de règles simples, compréhensibles de tous, pour nous permettre d'anticiper d'éventuels changements de protocoles, si dans les six mois qui viennent il devait y en avoir", a expliqué Laurent Reynaud, le délégué général de Domaines Skiables de France, à 'France Bleu Pays de Savoie'.

Pour rappel, les remontées mécaniques étaient restées fermées au 1er février dernier. Les stations de ski pouvaient accueillir du public, mais leurs équipements étaient fermés toute la saison hivernale dernière en raison de la pandémie de Covid-19, alors que les acteurs du secteur espéraient rattraper le manque à gagner des vacances de Noël...