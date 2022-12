Stationnement payant des scooters à Paris : 200.000 amendes distribuées !

Cela représente plus d'un quart du nombre de deux-roues immatriculés à Paris et en petite couronne (estimé à plus de 760.000).

(Boursier.com) — La fin à la gratuité du stationnement des deux-roues motorisés à Paris a démarré il y a un peu plus de trois mois, le 1er septembre. Et c'est un succès, se félicite l'équipe d'Anne Hidalgo : 200.000 amendes ou "forfaits de post-stationnement (FPS)" ont été dressés à l'encontre des scooters et des motos thermiques qui ne jouent pas le jeu. Cela représente plus d'un quart du nombre de deux-roues immatriculés à Paris et en petite couronne (estimé à plus de 760.000).

Dans les rues, cela se caractérise par "moins de scooters et de motos thermiques" et "de plus en plus de scooters électriques qui circulent", assure David Belliard, l'adjoint à la maire (PS) de Paris en charge des mobilités dans les colonnes du 'Parisien'. Selon l'élu, "le thermique écrit le dernier chapitre de sa vie" à Paris.

Plus de 31.000 cartes de stationnement

Par ailleurs, la ville a octroyé 31.100 cartes de stationnement, permettant un tarif préférentiel pour les résidents qui roulent encore en deux-roues thermiques (cela représente la moitié des cartes) et une gratuité à ceux qui roulent en électrique, qu'ils soient résidents ou visiteurs. Paris estime à 40% le nombre de conducteurs de deux-roues motorisés qui s'acquittaient de leur droit de stationnement au mois d'octobre.

Le stationnement payant dans Paris concerne tous les scooters à deux ou trois roues à motorisation essence, ainsi que les motos. La gratuité est préservée pour les professionnels de soins à domicile et les personnes en situation de handicap résidant en région parisienne...