Stationnement payant des deux-roues à Paris : les utilisateurs de motos et scooters en colère

(Boursier.com) — Finie la gratuité du stationnement des deux-roues à Paris !... Après avoir mené une large consultation dans le cadre d'états généraux du stationnement, la "ville lumière" met fin ce jeudi à la gratuité de parking pour les motos et les scooters, sauf pour les modèles électriques, jugeant cette mesure nécessaire pour faire baisser la pollution et mieux réguler l'espace public. Une décision qui provoque dans le même temps la colère des utilisateurs.

"Ça fait sept ans que les écologistes veulent appliquer cette mesure, et ça fait sept ans qu'on se bat contre. On trouve que c'est une mesure totalement discriminatoire", s'est insurgé Jean-Marc Belotti, coordinateur de la Fédération française des motards en colère (FFMC) au micro de 'Radio Courtoisie'.

"La mairie de Paris nous accuse de tous les maux : le bruit, l'écologie... Pour l'écologie, il faut savoir que les deux-roues motorisés représentent 2% du parc roulant en France, et surtout c'est 0,5% des émissions polluantes", a-t-il également souligné. Fin juin, la fédération s'est réunie à Paris, pour protester contre le stationnement payant pour les deux roues dans la capitale. Une pétition avait également été lancée contre cette décision et réunit ce jeudi plus de 42.000 signatures.

Entre 2 ou 3 euros l'heure selon les arrondissements

"Un recours auprès du tribunal administratif de Paris est toujours en cours. Nous avons eu aussi une réunion avec David Belliard [adjoint EELV, chargé de la transformation de l'espace public, des mobilités et de la voirie à la mairie de Paris]", a-t-il également indiqué à 'L'Obs'. "Oui, rendre le stationnement payant des motos et scooters essence est une mesure difficile", a de son côté admis l'élu, et d'insister : "mais elle est nécessaire pour mieux partager l'espace public, lutter contre les nuisances sonores et la pollution de l'air".

Pour se garer sur l'une des 42.000 places qui leur sont attribuées dans la capitale, les usagers des deux-roues thermiques doivent désormais compter entre 2 ou 3 euros l'heure, selon les arrondissements.

Ruée sur les scooters électriques ?

Un tarif résident permet de bénéficier d'un abonnement à 22,50 euros l'année pour payer 75 centimes par jour de stationnement. L'ouverture de cette offre est effective depuis le 27 juin dernier. Des tarifs préférentiels sont également proposés aux professionnels résidant en Île-de-France et travaillant à Paris. Plus de 10.200 demandes avaient déjà été validées, avait précisé David Belliard mardi.

D'autres ont d'ores et déjà opté pour le deux-roues motorisé électrique, puisque leurs utilisateurs resteront exonérés de paiement pour se garer à Paris. La mesure semble avoir boosté les ventes de deux-roues électriques. "On a fait six ventes en quatre heures, ce qui est exceptionnel ! On a vu beaucoup de clients qui étaient sur des deux-roues à essence et qui souhaitaient passer à l'électrique pour bénéficier du stationnement gratuit", raconte au 'Parisien' Julien Garcia, cofondateur de la concession "Les Nouveaux Scooters".