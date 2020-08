Start-up : Pékin devance désormais la Silicon Valley en nombre de "licornes"

Avec 93 "licornes" installées à Pékin, la capitale chinoise surpasse désormais San Francisco, où se trouve la Silicon Valley.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pour la première fois, Pékin se retrouve devant San Francisco... Selon un rapport dévoilé et mis à jour ce mardi par le groupe de médias Hurun, spécialiste du monde des affaires, la capitale chinoise Pékin dépasse désormais la ville de Californie où se trouve la Silicon Valley, en nombre de "licornes", ces entreprises non cotées en Bourse valorisées plus de 1 milliard de dollars.

Dans le détail, Pékin s'est imposé avec 93 licornes contre 68 à San Francisco. Shanghai se place en troisième position avec 47 licornes référencées. Viennent ensuite les villes de New York (33), Shenzhen (20) et Hangzhou (20).

Au total, 586 "licornes" ont été comptabilisées dans le monde, selon l'étude. Ces entreprises représentaient 1.900 milliards de dollars en termes de valorisation, soit le PIB de l'Italie. "Ces jeunes entreprises, âgées de seulement 9 ans en moyenne, sont les start-ups les plus intéressantes au monde, développant une nouvelle génération de technologies disruptives et attirant les meilleurs jeunes talents du monde", estime le président de Hurun Rupert Hoogewerf.

Les Etats-Unis et la Chine dominent

Au sein de la capitale chinoise, la startup Ant Financial (paiements électroniques avec Alipay) est en première position des capitalisations. ByteDance, maison-mère de la populaire application de partage de vidéos TikTok, est sur la deuxième marche du podium.

Parmi les compagnies américaines les mieux classées, figurent notamment SpaceX (en 5ème position) alors que l'entreprise d'Elon Musk pourrait lever jusqu'à 1 milliard de dollars avant la fin de l'année. On notera également la présence de Stripe (6ème) et Airbnb (7ème) dans le classement.

Dans le classement par pays, les Etats-Unis décrochent la première place (avec 233 "licornes" référencées), juste devant la Chine (227). "Les Etats-Unis et la Chine poursuivent leur domination, avec plus de 80% des licornes dans le monde, bien que les deux pays ne représentent que 40% du PIB mondial et un quart de la population mondiale", commente Rupert Hoogewerf.

La France compte 7 "licornes"

Le Royaume-Uni et l'Inde occupent les 3ème et 4ème places, avec respectivement 24 et 21 licornes. La France est quant à elle 9ème dans le classement mondial. L'Hexagone compte au total 7 "licornes" depuis 2019, dont les plateformes de covoiturage BlaBlaCar (169e) et de streaming musical Deezer (351e), même si 4 d'entre elles (vente-privee.com, OVH, Deezer et Ivalua) ont été créées il y a plus de 10 ans.

Enfin, le rapport souligne qu'aucune "licorne" n'a été comptabilisée dans plusieurs Etats du monde dont le PIB est élevé, comme en Italie, en Russie, au Mexique ou encore aux Pays-Bas...