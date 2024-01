Starbucks accusé d'avoir empoché indument 900 millions de dollars via son application

La Washington Consumer Protection Coalition accuse la chaîne de cafés américaine d'avoir trompé ses clients via son application de paiements...

(Boursier.com) — Depuis quelques années, Starbucks a introduit la possibilité de paiement via une application mobile pour ses clients. Ce système de paiement interne propose un compte rechargeable, simplifie le processus de commande et récompense les utilisateurs avec des cafés gratuits ou des cadeaux d'anniversaire.

Mais la Washington Consumer Protection Coalition, coalition pour la protection des consommateurs dans l'Etat de Washington (Etats-Unis), accuse le géant américain d'avoir trompé ses clients via cette application de paiements.

"Rien qu'au cours des cinq dernières années, Starbucks a revendiqué 894 millions de dollars de cartes-cadeaux non utilisées par les clients - de l'argent qui appartient légitimement aux consommateurs - en tant que recettes de l'entreprise", indique-t-elle dans un communiqué. La chaîne de cafés américaine "peut ainsi utiliser l'argent non dépensé par ses clients pour gonfler ses résultats et augmenter les primes de ses dirigeants", souligne-t-elle, appelant à ce que cet argent retourne "dans les mains des consommateurs, et non sur les comptes des entreprises".

Les clients contraints de recharger pour un minimum de 10 dollars

Dans une plainte, la Washington Consumer Protection Coalition affirme que Starbucks viole les droits des consommateurs en incitant ces derniers à charger davantage d'argent sur les cartes-cadeaux et l'application de récompenses que ce qu'ils auraient normalement fait.

Le groupe de défense des droits des consommateurs souligne que les clients sont contraints de recharger des cartes sur l'application mobile pour des montants spécifiques, avec un minimum de 10 dollars, et que le montant de recharge par défaut est fixé à 25,00 dollars sur l'application. La Washington Consumer Protection Coalition déplore également le fait que les clients ne peuvent pas dépenser l'intégralité des montants rechargés sur leur compte, étant limités à des transactions par tranches de 5 dollars, avec un minimum d'achat de 10 dollars.

Starbucks se défend

Selon la coalition pour la protection des consommateurs dans l'Etat de Washington, les paiements des membres du programme de récompenses de Starbucks représentent 57% des ventes en magasin aux Etats-Unis, précisant que 33 millions d'Américains sont des membres actifs du programme de récompenses de Starbucks.

Suite à ces allégations, le groupe basé à Seattle a réagi. "L'application Starbucks est le moyen le plus simple pour les clients de trouver un magasin à proximité, de vérifier les heures d'ouverture, de commander à l'avance et d'utiliser le paiement sans contact", a assuré un porte-parole, ajoutant que l'entreprise aiderait les clients qui auraient accidentellement chargé le montant incorrect sur leur carte Starbucks.