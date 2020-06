Sport : les nouvelles recommandations et pratiques du déconfinement

La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a présenté les nouvelles règles de pratiques sportives, pour les loisirs et les professionnels, en sortie de crise sanitaire COVID-19. Elles seront applicables à partir du 22 juin...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le cadre de la stratégie de déconfinement progressif établie par le Gouvernement et dans le prolongement des annonces du 19 juin, le Conseil de défense et de sécurité nationale concernant le secteur du sport a acté de nouvelles mesures de pratique. Celles-ci entreront en vigueur à partir du 22 juin.

Sport de haut niveau et sport professionnel

Ainsi à partir du 22 juin, les sports collectifs et les sports de combat pourront reprendre un entraînement classique, avec contact. Après une période de 3 semaines durant laquelle ces disciplines ont eu la possibilité de recourir à un dépistage régulier afin d'identifier les sportifs qui auraient été touchés par le virus et isoler les athlètes éventuellement contagieux, une nouvelle ère s'ouvre pour les sportifs de haut niveau qui vont pouvoir s'entraîner à nouveau dans des conditions normales, mais toujours sous haute surveillance médicale.

Sports de loisirs

Pour le sport amateur et le sport de loisir, le Gouvernement a décidé, après avis du Haut Conseil de la santé publique, d'autoriser la pratique des sports collectifs à partir du 22 juin.

Pour les sports de combat, une nouvelle décision sera prise lors d'une prochaine phase de déconfinement. Pour l'heure, la pratique de ces disciplines de corps à corps n'est pas possible sous leur forme codifiée, et doit continuer de prendre la forme d'une pratique alternative.

Ouverture des établissements recevant du public (ERP)

A l'exception des territoires de Mayotte et de la Guyane, la France est désormais classée en zone verte. Aussi, en dehors de ces zones géographiques qui restent soumises aux règles de confinement, tous les équipements sportifs couverts ou de plein air ainsi que les bases de loisirs peuvent rouvrir au public dès lors que leurs gestionnaires ou propriétaires y sont prêts.

Pour l'heure, les stades sont ouverts uniquement pour la pratique sportive. Ils pourront accueillir du public dans la limite de 5.000 personnes à partir du 11 juillet, dans le respect des règles sanitaires applicables aux salles de spectacle. La situation sera réévaluée avant le 11 juillet pour une éventuelle augmentation de cette jauge de 5.000 places, à partir de la mi-août.

Un travail de concertation est actuellement en cours avec les organisateurs de compétitions et exploitants pour élaborer les protocoles sanitaires dans les stades, en amont du 11 juillet.

Bien garder ses distances !

Le Ministère des Sport rappelle que les gestes barrières s'appliquent dans le cadre des pratiques sportives. Un respect de distanciation physique, spécifique aux activités sportives, est recommandé : 2 mètres entre les pratiquants, 10 m pour une activité linéaire comme la course ou le vélo et 5 m pour une activité à intensité modérée. En outre, les rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace public doivent s'effectuer avec accord préfectoral.