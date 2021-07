Spie Nucléaire recrute 228 nouveaux collaborateurs dans 8 régions de France

Spie Nucléaire recrute 228 nouveaux collaborateurs dans 8 régions de France









Avec 70% de création de postes, les profils recherchés sont variés, du CAP au BAC +5...

Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — SPIE Nucléaire, filiale française du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, annonce le recrutement de 228 nouveaux collaborateurs dont 40 alternants d'ici la rentrée de septembre...

Avec 70% de création de postes, les profils recherchés sont variés, du CAP au BAC +5. Ils accompagnement le fort développement de la filiale et concernent notamment des responsables d'affaires, des techniciens (électricité, mécanique, instrumentation), des chefs de chantiers, des chefs d'équipes, des ingénieurs d'étude, des projeteurs, des soudeurs, et des tuyauteurs.

"Acteur historique"

"Le nucléaire est la source d'énergie la plus utilisée en France. C'est un secteur en pleine croissance qui évolue rapidement et qui affiche un très haut niveau de performance avec des exigences techniques et de sécurité des plus pointues" commente le groupe.

SPIE Nucléaire, qui compte parmi les acteurs historiques de la filière nucléaire française, propose des postes à haute valeur ajoutée aussi bien dans l'ingénierie que dans les métiers techniques... "Comme toutes les entreprises du secteur, elle offre des emplois durables et stables avec d'importantes perspectives d'évolution. Parmi eux, ceux de la maintenance sont essentiels pour garantir la sûreté des installations nucléaires et effectuer dépannages, réparations, réglages, révisions, contrôles et vérifications de machines et de matériaux présents sur les sites".

SPIE Nucléaire recrute autour de ses bassins d'activité

Dans le détail, 44 postes sont proposés dans la région Normandie, 33 postes en Provence-Alpes-Côte d'Azur, 29 postes dans la région Occitanie, 26 postes en Auvergne-Rhône-Alpes et Centre-Val de Loire, 23 postes dans la région Grand-Est, 20 postes en Nouvelle-Aquitaine et 13 postes dans les Hauts-de-France.

"Rigueur, exigence et satisfaction-client rassemblent nos 2.000 collaborateurs au quotidien. Au-delà des diplômes, nous recherchons des profils motivés par la filière nucléaire. Des candidats animés par la passion de métiers exigeants qui se déclinent au masculin comme au féminin et où le respect des consignes de sécurité est primordial. C'est un univers passionnant où il faut être précis, minutieux, attentif et réactif. Nous avons plaisir à constater l'attachement que porte nos collaborateurs à leur métier", a déclaré Sandrine Renault, directrice des ressources humaines de la filiale.

La formation et la montée en compétences tiennent une place importante... Avant d'aller sur le terrain, les nouvelles recrues bénéficient de formations spécifiques, notamment liées aux enjeux de sécurité. Tout au long de leur carrière, un centre de formation interne basé à Béligneux les accompagne et leur permet d'actualiser leurs compétences et de se tenir à la pointe des évolutions du secteur...