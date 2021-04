Spie France annonce le recrutement de 2.200 collaborateurs

(Boursier.com) — SPIE France, filiale du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, annonce l'objectif de recrutement de ses filiales, fixé pour 2021, à 2.200 collaborateurs, dont 600 alternants, sur tout le territoire.

Ces effectifs, en hausse par rapport aux années précédentes, confirment la croissance des activités liées aux enjeux de la transition énergétique et de la transformation numérique...

Une dynamique de recrutement qui s'amplifie...

Les filiales de SPIE France ont accueilli près de 2.000 collaborateurs dont 500 apprentis en 2020 portant à plus de 1.000 le nombre total d'alternants. Elles affichent cette année une augmentation de 20% des offres d'emploi malgré le contexte sanitaire.

Techniciens réseaux et de maintenance, électriciens, informaticiens, mécaniciens, chauffagistes, dessinateurs, monteurs réseaux, encadrants de chantier, ingénieurs d'affaires et télécom & réseaux sont autant de profils recherchés pour renforcer les effectifs sur le terrain ; et ce toujours dans une logique de service de proximité et de qualité aux clients.

Tous les niveaux d'étude sont ciblés, du bac professionnel au diplôme d'ingénieur en passant par les IUT ou les BTS. "Les compétences sont certes essentielles pour nos métiers, mais nous recherchons avant tout des collaborateurs enclins à rejoindre une aventure humaine riche et diversifiée. L'autonomie, la responsabilité et la confiance constituent les maîtres-mots de notre politique RH", précise Olga Martin Jarousse, directrice des ressources humaines de SPIE France. L'ouverture d'esprit, les capacités d'adaptation, l'écoute et le leadership sont des qualités très appréciées sur lesquelles SPIE investit régulièrement au travers de formations.

Avec 400 implantations réparties dans toute la France, les recrutements sont prévus dans plusieurs régions. Parmi elles, l'Ile-de-France qui prévoit 214 recrutements en CDI, l'Occitanie, 195, la région PACA, 174, la région Auvergne Rhône-Alpes, 169, le Grand Est, 153, La Nouvelle-Aquitaine, 122, la Bretagne, 113, la région des Pays de la Loire, 89, la Normandie, 74, le Centre Val de Loire, 59, les Hauts-de-France, 46 ou la Bourgogne-Franche-Comté qui accueillera une quarantaine de nouvelles recrues...

Des métiers au coeur des enjeux sociétaux

Comptant parmi les acteurs de référence sur les quatre marchés stratégiques que sont la smart city, l'énergie, les bâtiments intelligents et les services aux industries, SPIE France a pour ambition de développer des solutions à haute technicité et à forte valeur ajoutée afin d'améliorer durablement la performance énergétique et technique de ses clients.

Ses filiales s'engagent sur trois contributions majeures : préparer l'avenir énergétique, créer de la valeur partagée par le numérique et accélérer les démarches éco-responsables au service de la qualité de vie des citoyens. Des activités qui s'inscrivent au coeur des réflexions des entreprises et des territoires de demain et qui sont portées par tous les plans de relance européens.

Des dispositifs résolument tournés vers la satisfaction des collaborateurs

Toutes les filiales de SPIE France sont engagées en faveur d'une plus grande mixité et font de la sécurité et de la qualité de vie au travail une démarche indispensable au bon fonctionnement et à la performance de l'entreprise.

Sur les métiers techniques et scientifiques, une campagne menée par le réseau So'SPIE Ladies a récemment mis à l'honneur une cinquantaine de techniciennes et d'ingénieures qui ont témoigné sur les raisons de leurs orientations professionnelles et sur l'épanouissement qu'elles en tirent...

Dans le cadre de la politique de responsabilité sociétale de SPIE, de nombreuses initiatives autour de la Gestion Dynamique des Compétences (GDC) sont menées pour faciliter l'évolution des carrières et la trajectoire des collaborateurs (mobilité interprofessionnelle et géographique). De même, avec plus de 2.000 arrivées en 2020, l'accueil et l'intégration des nouveaux collaborateurs sont aujourd'hui des priorités pour la filière RH. Des modules de formation sur la sécurité, les valeurs de l'entreprise et les règles de vie au travail sont proposés à tous les nouveaux arrivants. Tous bénéficient d'un parcours d'intégration complet qui leur permet d'explorer les contours du métier, de rencontrer différents interlocuteurs, de construire un réseau actif et d'incarner rapidement les valeurs et la culture de SPIE...

Transition énergétique

Tous ces dispositifs viennent compléter une politique de recrutement ambitieuse qui permettra d'attirer de nouveaux talents, d'enrichir des équipes techniques reconnues pour leur savoir-faire et de prendre toute leur place dans la transition énergétique et numérique qui caractérise nos sociétés.

"Nous multiplions les initiatives pour sensibiliser les femmes et les hommes sur les opportunités offertes par les métiers de la transition énergétique et de la transformation numérique. Nous sommes ouverts à tous les talents et à leur plus grande diversité. Nous portons haut l'esprit d'entrepreneuriat de SPIE et mettons tout en oeuvre pour que les collaborateurs puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, tout en étant acteurs de leur parcours et en phase avec leurs aspirations", conclut Olga Martin Jarousse, directrice des ressources humaines de SPIE France.