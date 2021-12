'Spider Man' franchit 1 Md$ de recettes, une première de l'ère Covid

Le dernier épisode de la franchise Spider Man, "No Way Home", est devenu ce week-end de Noël le premier film à dépasser le milliard de dollars de recettes depuis le début de la pandémie de Covid-19 début 2020.

(Boursier.com) — Malgré la hausse récente des inquiétudes sanitaires, l'homme-araignée a attiré les foules dans les salles de cinéma depuis sa sortie mondiale le 15 décembre. En une dizaine de jours, malgré les craintes liées au variant Omicron du Covid-19, le dernier opus de la franchise, intitulé "Spider-Man", No Way Home" a généré plus d'un milliard de dollars de recettes, une première pour un film depuis le début de la crise sanitaire il y a près de deux ans.

Le succès du blockbuster fait notamment le bonheur de Sony, qui détient les droits cinématographiques de la très lucrative franchise, et des exploitants de salles de cinéma, dont le groupe américain AMC Entertainment, qui a indiqué dès le 17 décembre avoir connu une affluence record dès le premier soir, avec 1,1 million de billets pour Spider Man vendus dans ses salles américaines.

Dans le trio de tête avec Avengers et Star Wars

Ce succès a été engrangé en un temps record de 12 jours, ce qui fait de "No Way Home" le troisième film le plus rapide à atteindre la barre du milliard de dollars, à égalité avec "Star Wars : The Force Awakens", sorti en 2015. Seuls les films "Avengers : Infinity War" (2018) et "Avengers : Endgame" (2019) ont été plus rapides, pulvérisant ce seuil très convoité en respectivement onze et cinq jours.

En Amérique du Nord, le film a récolté sur le week-end dernier 81 millions de dollars dans les quelque 4.000 cinémas où il est exploité. Au box-office international, il a rapporté 121,4$ sur le week-end, portant ses recettes mondiales totales à 1,05 milliard de dollars.

"Spider Man : No Way Home" fait d'ores et déjà mieux que le dernier volet des aventures de James Bond 'Mourir peut attendre', des studios MGM, qui a rapporté 774 M$ dans le monde depuis sa sortie en octobre dernier.

Débuts modestes pour "The Matrix Resurrections"

En revanche, sorti le 22 décembre, "The Matrix Resurrections", le 4e opus du blockbuster "Matrix" démarré en 1999, a fait un démarrage assez modeste, avec des recettes de près de 70 M$, dont seulement 22,5 M$ aux Etats-Unis (où le film est sorti simultanément en streaming sur HBO Max, ce qui a pu peser sur les entrées au cinéma).

Les aventures de Neo devancent de peu celles des animaux chantants du dessin animé "Sing 2" ("Tous en scène 2"), qui ont déjà rapporté 65,8 M$, dont plus de 41 M$ aux Etats-Unis, depuis la sortie du film le 22 décembre.