SpaceX : première mission habitée "opérationnelle" avec la Nasa

Les astronautes américains sont désormais transportés en orbite par des véhicules spatiaux développés, détenus et exploités par un groupe privé et non la Nasa.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — SpaceX , la société spatiale privée fondée par le milliardaire Elon Musk, a envoyé dimanche quatre astronautes en direction de la Station spatiale internationale (ISS). Il s'agit de la première mission à part entière de la Nasa pour lancer un équipage en orbite à bord d'un appareil conçu et exploité par un groupe privé.

La nouvelle capsule Crew Dragon a été lancée à 00h27 GMT lundi par une fusée SpaceX Falcon 9 depuis le centre spatial de la Nasa à Cap Canaveral, en Floride.

L'imprévu était au rendez-vous, puisqu'une fuite d'air a provoqué une chute inattendue de la pression dans la cabine moins de deux heures avant l'heure programmée du lancement, selon des représentants de la Nasa. Des techniciens ont toutefois rapidement fait savoir qu'ils avaient effectué un contrôle concluant et que le lancement pourrait avoir lieu comme prévu.

Tir repoussé d'une journée

Initialement programmé samedi, le tir a été repoussé d'une journée du fait de conditions météorologiques jugées défavorables qui laissaient craindre un retour compliqué pour la fusée Falcon 9, dont le propulseur est réutilisable.

La Nasa décrit cette mission comme la première "opérationnelle" pour la fusée et la capsule, développées pendant une décennie, et il s'agit du début d'une nouvelle ère : les astronautes américains sont désormais transportés en orbite par des véhicules spatiaux développés, détenus et exploités par un groupe privé et non la Nasa.

"C'est le point culminant d'années de travail et d'efforts d'un grand nombre de personnes", a déclaré vendredi aux journalistes Benji Reed, le directeur des programmes spatiaux habités de SpaceX. "Nous avons construit l'un des lanceurs et des engins spatiaux les plus sûrs jamais développés".

Après un vol d'essai en août

Un vol d'essai de la capsule Crew Dragon avait été effectué en août dernier, avec à son bord seulement deux astronautes transportés puis ramenés de l'ISS. Il s'agissait de la première mission habitée lancée depuis le sol américain par la Nasa en neuf ans, après l'arrêt du programme des navettes spatiales en 2011.

L'équipage inclut le commandant Mike Hopkins et deux astronautes de la Nasa, le pilote Victor Glover et le docteur Shannon Walker. Un astronaute japonais, Soichi Noguchi, les accompagne.