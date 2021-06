SpaceX : 20 à 30 Mds$ d'investissements pour le réseau satellitaire StarLink

SpaceX : 20 à 30 Mds$ d'investissements pour le réseau satellitaire StarLink









Le patron de SpaceX, Elon Musk, a évalué mardi à "20 à 30 milliards de dollars" le montant qu'il devra investir à long terme dans son projet d'internet par satellites Starlink. A terme, le réseau mondial devrait compter 42.000 satellites.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Tout en travaillant à envoyer des hommes sur Mars, Elon Musk poursuit son ambitieux projet StarLink, qui prévoit de fournir sur Terre un service mondial d'accès à internet à haut débit depuis un réseau de mini-satellites placés en orbite basse.

Le patron de SpaceX (et de Tesla) a fait le point mardi sur ce projet, lors d'une intervention à distance au Salon mondial du mobile de Barcelone (MWC). Le milliardaire américain a ainsi évalué mardi à "20 à 30 milliards de dollars" (17 à 25 MdsE) le montant qu'il devra investir à long terme dans Starlink, qui devrait compter 12.000 satellites, voire 42.000 satellites à terme. Jusqu'à présent, plus de 1.500 satellites ont été lancés depuis 2019.

"Avant de réussir à avoir une trésorerie positive, il faudra probablement (investir) au moins cinq milliards de dollars, peut-être dix", a expliqué Elon Musk. "Même lorsque la trésorerie sera dans le vert, nous continuerons à investir pour ne pas rester à la traîne des innovations" dans le secteur des satellites, a-t-il dit. "Au final, cela pourrait atteindre 20 à 30 milliards de dollars", a-t-il estimé.

500.000 utilisateurs visés d'ici à 12 mois

Elon Musk a aussi fait le point sur l'avancement opérationnel du réseau, qui doit apporter une connexion à haut débit jusque dans les régions du globe les plus reculées. "A partir du mois d'août, nous devrions avons une connectivité pour l'ensemble de la planète à l'exception des pôles. Nous visons vraiment les régions très peu peuplées", a expliqué l'homme d'affaires.

L'entreprise compte déjà plus de 69.000 utilisateurs actifs de son service internet, un chiffre qui pourrait grimper à "plus de 500.000 utilisateurs d'ici à douze mois", a affirmé Elon Musk, assurant être "opérationnel dans douze pays". L'homme d'affaires a assuré avoir signé des partenariats "significatifs" avec deux opérateurs télécoms nationaux "majeurs" et être en discussion avec d'autres groupes.

Au moins 2 autres réseaux satellitaires en préparation

L'orbite basse est l'objet de toutes les convoitises avec de nombreux projets, parmi lesquels celui de OneWeb, dont les satellites sont conçus et fabriqués par Airbus et leurs lancements assurés par Arianespace.

Créé par l'homme d'affaires américain Greg Wyler, OneWeb a connu des déboires en 2020, passant par la case faillite aux Etats-Unis, avant d'être relancé via le soutien du gouvernement britannique et du groupe indien Bharti Global, ainsi qu'une prise de participation de 24% par le français Eutelsat.

Le 3e grand projet de constellation de mini-satellites en orbite basse est lui aussi américain, bien que moins avancé. Il est né à l'initiative de Jeff Bezos, le patron multi-milliardaire d'Amazon, qui prépare sa constellation Kuiper qu'il compte lancer avec ses futures fusées New Glenn. Bezos a estimé cet investissement à quelque 10 milliards de dollars.

Enfin, un projet européen de constellation est aussi dans les cartons. Il y a sept mois, la Commission de Bruxelles s'est engagée dans cette voie, en demandant à Eutelstat de mener une étude technique pour le projet européen.

Risque de monopolisation de l'espace par SpaceX?

Face aux ambitions d'Elon Musk, le patron du groupe européen Arianespace, Stéphane Israël, avait dénoncé fin mai le "risque de monopolisation" de l'espace par SpaceX. Il a estimé que l'envoi massif de satellites en orbite basse pour Starlink créée un "risque de monopolisation de fait" de l'espace, qui nuit au caractère durable de son exploitation.

Lors d'une conférence à Genève sur la place de l'espace dans les objectifs de développement durable fixés par l'ONU, M. Israël avait affirmé que "nous voulons un espace qui reste accessible aux activités humaines (...) mais nous refusons un espace Far West. C'est vraiment notre responsabilité de faire en sorte que l'orbite basse (inférieur à 1.000 kilomètres de la Terre, ndlr) soit durablement praticable", a-t-il plaidé...

Le patron d'Arianespace avait aussi souligné que plusieurs collisions ont déjà été évitées ces dernières années, dont au moins deux impliquaient des satellites Starlink, estimant que "très vite on peut se retrouver dans un scénario catastrophique qui rendrait cette orbite impraticable".