S&P Global Ratings actualise ses perspectives pour le deuxième trimestre

S&P Global Ratings actualise ses perspectives pour le deuxième trimestre









Une trajectoire de plus en plus divergente entre les secteurs pourrait limiter l'impact favorable de la reprise

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — S &P Global Ratings a actualisé ses perspectives macro-économiques et de crédit pour le deuxième trimestre. Concernant les perspectives macro-économiques mondiales, l'agence révise à la hausse ses prévisions de croissance du PIB mondial pour 2021, à 5,5% (+50 bps), reflétant des perspectives plus favorables en Amérique du Nord, en Chine et en Inde.

Pour les perspectives mondiales de crédit, le biais négatif net des perspectives sur la notation des entreprises, qui mesure le risque de dégradation future, est tombé à 26% en mars (contre un pic de 40 % en juin 2020).

Au cours des dernières semaines, les révisions à la hausse ont légèrement dépassé les révisions à la baisse...

Importantes divergences sectorielles

Cela étant, une trajectoire de plus en plus divergente entre les secteurs pourrait limiter l'impact favorable de la reprise : 40% des entreprises notées en catégorie spéculative aux États-Unis et 1/3 en Europe sont notées " B- " ou plus bas, avec une forte concentration dans les secteurs les plus exposés à la distanciation sociale...

L'agence note au passage le niveau record d'émissions sur les marchés high-yield et des prêts à effet de levier aux États-Unis, y compris pour les émetteurs de la catégorie "CCC", qui sont devenus une cible privilégiée pour les investisseurs en quête de rendement.

Pas de choc obligataire ?

Sur l'obligataire US, la hausse des rendements à long terme devrait s'accompagner d'une reflation contrôlée plutôt que d'un renversement spectaculaire du processus de désinflation enclenché il y a 40 ans. Les principaux risques résident dans le potentiel de volatilité et de réévaluation du marché...

Enfin, en termes de perspectives de crédit, des risques importants persistent, principalement liés au déploiement inégal des vaccins, ainsi qu'à la pression sur la solvabilité due à l'accroissement de l'endettement mondial. La pandémie aura des répercussion à moyen terme, via l'accélération de mutations séculaires (transition énergétique, numérisation) et l'accroissement des tensions géopolitiques et des risques d'instabilité politique et social.

Région par région

En Europe, une reprise générale dans l'UE reste difficile à atteindre tant que la pandémie ne s'estompe pas et que les programmes de vaccination ne sont pas achevés. En Amérique du Nord, les conditions de crédit restent favorables, sous l'effet du soutien à la liquidité. En revanche, le niveau record de la dette et le risque de correction du marché sont préoccupants.

Dans la zone Asie-Pacifique, les conditions de crédit se renforcent, mais les disparités de la reprise selon les zones, les secteurs et le profil des emprunteurs se reflètent dans les tendances en termes de notation.

Concernant les Marchés émergents, les conditions de crédit apparaissent plus favorables qu'en 2020, étant donné la reprise dans les économies développées... La reprise est toutefois inégale entre pays émergents, et les risques de ralentissement restent importants. La reprise elle-même comporte de nouveaux défis, en particulier si les risques de surchauffe de l'économie américaine et de détérioration des conditions de financement se matérialisaient...