Soutien de l'Etat au projet de '5G souveraine' de l'Institut de recherche Technologique b<>com

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, chargée de l'Industrie, et Guillaume Boudy, secrétaire général pour l'Investissement, ont annoncé ce jour leur soutien au projet de 5G souveraine de l'Institut de recherche Technologique (IRT) b<>com.

L'IRT b<>com a proposé un projet visant à développer une offre souveraine pour les réseaux 5G privés, en particulier pour des utilisateurs industriels. Ce projet permet à l'IRT de renforcer son implication sur cette thématique, avec l'appui et la coopération de ses membres industriels et académiques, à partir notamment des technologies de coeur de réseau 5G qu'il maîtrise depuis plusieurs années.

Cette proposition fait écho aux priorités affichées par le gouvernement dans le cadre du plan "France Relance" présenté début septembre, afin de favoriser la constitution d'offres souveraines sur la 5G, notamment pour l'industrie 4.0.

Accompagnement en ingénierie

Pour appuyer l'IRT dans son développement et soutenir la stratégie numérique du territoire de Lannion, un accompagnement en ingénierie a été pris en charge par le programme "Territoires d'Industrie". L'analyse menée par les services de l'Etat, avec l'appui d'un cabinet de conseil en stratégie, confirme la pertinence industrielle et technologique du projet de l'IRT.

L'Etat s'engage ainsi à soutenir ce projet qui contribuera à renforcer l'écosystème lannionais, doté de fortes compétences de 'R&D' et d'ingénierie dans les réseaux télécoms. Un soutien public de 30 millions d'euros sur 7 ans, dans le cadre des Investissements d'avenir (PIA) permettra ainsi de créer jusqu'à 90 emplois, dont 80% à 90% seront localisés de manière pérenne, à Lannion, au sein de l'antenne existante de 15 personnes aujourd'hui.

Cet engagement de l'Etat permet de conforter l'engagement des partenaires de l'IRT - collectivités territoriales, industriels et académiques - pour contribuer au succès de ce projet...

300 collaborateurs

L'IRT b<>com est l'un des huit instituts de recherche technologique labellisés par l'État en 2012, dans le cadre des Investissements d'avenir. Il s'est spécialisé en tant que fournisseur de technologies pour les entreprises qui souhaitent accélérer leur compétitivité grâce au numérique. L'IRT compte plus de 300 collaborateurs, répartis sur le campus principal de Rennes et les sites secondaires de Brest, Lannion et Paris.

L'institut innove au plus haut niveau dans différents domaines qui font le coeur de son savoir-faire : l'intelligence artificielle, la réalité augmentée (vidéo et audio immersif), la cyber sécurité et la protection de contenus, l'internet des objets, les réseaux 5G notamment pour l'industrie 4.0...