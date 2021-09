Sous marins : l'Australie se justifie, Paris ne décolère pas !

L'Australie assure avoir renoncé à sa commande de sous-marins français "dans l'intérêt de sa sécurité nationale"... Washington assure que Paris reste "un partenaire vital" mais la France dénonce "un coup dans le dos".

(Boursier.com) — Ambiance ... Les relations internationales se sont brusquement tendues entre des pays pourtant alliés historiques, à savoir la France, les Etats-Unis et l'Australie, depuis que cette dernière a annoncé, mercredi soir, son intention de dénoncer sa méga-commande de sous-marins français, au profit d'une coopération stratégique accrue avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni.

A la place de 12 sous-marins à propulsion conventionnelle produits par Naval Group, Canberra va s'équiper de sous-marins à propulsion nucléaire américains, ont annoncé mercredi soir son Premier ministre Scott Morrison et le président américain Joe Biden, qui ont dit voir dans cette coopération accrue le meilleur moyen de tenir tête aux ambitions de la Chine.

Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian ne décolère pas, estimant que la France a reçu un "coup dans le dos" de la part de l'Australie et que Joe Biden se comporte "comme Donald Trump". "Nous avions établi avec l'Australie une relation de confiance, cette confiance est trahie", a-t-il ajouté. "Je suis aujourd'hui en colère, avec beaucoup d'amertume (...) Ça ne se fait pas entre alliés."

Paris reste un "partenaire vital", assure Washington

De son côté, le ministre australien de la Défense, Peter Dutton, a assuré que l'Australie avait agi "dans l'intérêt de sa sécurité nationale", tandis que le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, s'est employé à calmer la colère de Paris.

La France reste un "partenaire vital" des Etats-Unis dans la région indo-pacifique, a ainsi assuré jeudi le secrétaire d'Etat américain. "Nous coopérons de manière incroyablement étroite avec la France sur beaucoup de priorités communes dans l'indo-pacifique mais aussi ailleurs dans le monde. Nous allons continuer à le faire. Nous accordons une valeur fondamentale à cette relation, à ce partenariat", a ajouté Antony Blinken lors d'une conférence de presse conjointe à Washington avec Peter Dutton.

Incertitude "sans équivalent" dans la région indo-pacifique

Peter Dutton a justifié de son côté le revirement de son pays par une "incertitude" selon lui sans équivalent depuis la Seconde Guerre mondiale dans la région indo-pacifique.

"L'Australie a pris sa décision sur les sous-marins en fonction du meilleur intérêt pour sa sécurité nationale", a-t-il déclaré, ajoutant que des sous-marins à propulsion nucléaire français n'auraient pas constitué une meilleure offre que celle des Etats-Unis et du Royaume-Uni.

Le pacte de sécurité conclu avec Washington et Londres se traduira aussi par des rotations plus fréquentes d'avions de combat américains sur le territoire australien, a précisé le ministre australien de la Défense.

Pékin dénonce une décision "extrêmement irresponsable"

Pendant ce temps, la Chine a réagi avec véhémence à cette nouvelle alliance "AUKUS" qui constitue un contrepoids à ses velléités contrôler la Mer de Chine...

Pékin a ainsi dénoncé une vente "extrêmement irresponsable" estimant qu'elle "sape gravement la paix et la stabilité régionale, intensifie la course aux armements et compromet les efforts internationaux de non-prolifération nucléaire", selon le porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian.

Pékin a aussi accusé les dirigeants australiens, américains et britanniques de faire preuve d'une "mentalité de guerre froide" et d'utiliser l'armement nucléaire à des fins géopolitiques.