Sony : la pénurie de PlayStation 5 devrait durer encore plusieurs mois

Selon le PDG de Sony Interactive Entertainment Jim Ryan, la PS5 ne devrait pas être disponible dans les rayons des commerçants avant la deuxième moitié de cette année...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Il va falloir patienter encore plusieurs mois... En rupture de stock depuis septembre dernier, date de lancement des précommandes, la situation autour de la PS5 devrait se débloquer. Le PDG de Sony Interactive Entertainment Jim Ryan a annoncé que la console, qui a succédé à la PlayStation 4 sortie en 2013, ne devrait pas être disponible dans les rayons des commerçants avant la deuxième moitié de cette année.

"La situation devrait s'améliorer au fil de l'année 2021... Quand nous arriverons au second semestre de l'année, nous devrions voir de bons chiffres" d'approvisionnements, a-t-il indiqué dans une interview accordée au 'Financial Times', sans donner de date précise.

Pour rappel, dès son lancement et l'ouverture des précommandes, la console de la firme nippone, très attendue par la communauté du jeu vidéo et victime de son succès, s'était retrouvée en rupture de stock.

Difficultés dans les "chaînes d'approvisionnement" avec la pandémie

Arrivées sur le marché français le 19 novembre dernier, la PS5 et la PS5 Digital Edition sont toujours bien difficile à trouver dans le commerce. Les sites Internet des distributeurs avaient rapidement été pris d'assaut et avaient connu d'importants "ralentissements" dus à la forte demande des internautes.

"De toute évidence, lors d'une pandémie, les chaînes d'approvisionnement deviennent un peu plus compliquées que la normale. Il y a un exemple très visible avec les difficultés sur le marché des semi-conducteurs. Vous savez, qu'il s'agisse de voitures, de smartphones, de PC ou de consoles de jeux, les problèmes sont les mêmes", a également expliqué Jim Ryan au magazine 'GQ'.

"Un niveau élevé de demande pour la PS5"

"Nous avons dû passer à un modèle de distribution entièrement en ligne, et nous n'avons jamais eu à le faire auparavant. Et enfin, nous avons un niveau élevé de demande pour la PS5", a-t-il souligné, assurant de nouveau que le rythme de production "augmentera au fil des mois et la situation s'améliorera assez rapidement".

Lors de la présentation de ses résultats financiers, Sony avait indiqué avoir écoulé 4,5 millions de PlayStation 5 dans le monde depuis sa commercialisation à la mi-novembre. De son côté, AMD, qui fournit des composants essentiels des PS5, avait estimé qu'un retour à la normale n'était pas envisageable avant cet été...