Sommet du Partenariat mondial pour l'Intelligence artificielle : élargissement à 6 nouveaux pays

Issu d'une initiative franco-canadienne lancée en 2018 et fortement portée par le Président de la République, le PMIA promeut une utilisation éthique et responsable de l'IA, dans le respect des principes définis par l'OCDE...

(Boursier.com) — Alors que le vendredi 12 novembre à Paris s'est achevé le deuxième sommet du Partenariat mondial pour l'Intelligence artificielle (PMIA, ou Global Partnership on AI, GPAI), Cédric O, Secrétaire d'État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, a souligné le succès de l'élargissement du PMIA à 6 nouveaux États - Belgique, Danemark, Irlande, Israël, Suède, République Tchèque - soit désormais 25 membres couvrant 40% de la population mondiale.

Issu d'une initiative franco-canadienne lancée en 2018 et fortement portée par le Président de la République, le PMIA promeut une utilisation éthique et responsable de l'IA, dans le respect des principes définis par l'OCDE...

Il est organisé autour de 5 groupes de travail (IA responsable, gouvernance des données, futur du travail, innovation & commercialisation, réponse aux pandémies) qui conduisent actuellement 10 projets de d'applications éthique et concrètes de l'IA. Les analyses et recommandations des experts traversent l'ensemble des disciplines et applications de l'intelligence artificielle.

Ouverte par Emmanuel Macron, l'assemblée annuelle a permis aux experts du PMIA de présenter les conclusions et recommandations issues de leurs travaux (dont le détail est disponible à l'adresse : gpai.ai/projects/).

Plusieurs projets

Plusieurs projets sont consacrés entre autres à : La définition d'une stratégie pour mettre l'IA au service de l'environnement; La gouvernance des réseaux sociaux; Utiliser l'IA en réponse aux pandémies; Une plateforme d'observation de la diffusion et des impacts de l'IA sur le lieu de travail.

La France assurera la présidence du Conseil du PMIA pour un an, dans le cadre d'une direction collégiale associant le Canada et le Japon.

Durant sa présidence, la France a pour objectif de poursuivre l'élargissement avec la volonté d'associer davantage les pays du Sud, pour accroître la diversité et la représentativité de l'initiative. Des partenariats seront également encouragés avec différentes organisations, intergouvernementales ou ONG...

Cédric O a commenté : "Le sommet annuel du PMIA est le temps fort de cette initiative internationale multipartite, légère et souple, qui ambitionne de devenir le GIEC de l'IA et ainsi fournir des rapports structurants et proposer des actions concrètes pour défendre une innovation éthique et responsable au service des populations mondiales ".