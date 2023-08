Sommet du G20 : Poutine n'aura "pas le temps" d'aller en Inde

Le président russe a déjà séché le sommet des BRICS à Johannesburg cette semaine...

(Boursier.com) — Vladimir Poutine ne se rendra pas au sommet du G20 en Inde le mois prochain, renonçant donc à un nouveau rassemblement de dirigeants internationaux, après avoir séché la réunion des BRICS en Afrique du Sud cette semaine.

Le président russe a un "emploi du temps chargé" et son objectif principal est la poursuite de la guerre en Ukraine voisine, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov vendredi à des journalistes, selon le service d'information Interfax.

Il quitte rarement la Russie

Si Vladimir Poutine a décidé de ne pas participer au sommet des BRICS à Johannesburg, c'est parce que l'Afrique du Sud a clairement indiqué que les autorités seraient contraintes de l'arrêter pour des crimes de guerre présumés, en vertu d'un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale. Il a donc participé aux réunions par liaison vidéo.

Contrairement à l'Afrique du Sud, l'Inde n'est pas un signataire du traité du tribunal international basé à La Haye. Mais dans les faits, Vladimir Poutine a rarement quitté la Russie depuis février 2022 et l'invasion de l'Ukraine, qui a déclenché une vague de protestations internationales, avec à la clé des condamnations et sanctions sans précédent de la part des États-Unis et de leurs alliés. Le dirigeant russe avait déjà manqué le sommet du G20 de l'année dernière en Indonésie.